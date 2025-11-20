Eesti kunstnikud osalevad New Yorgi ehtekunsti nädalal

Claudia Lepik on esindatud grupinäitusel "The Art of The Jewelry Box", lisaks on tal kavas ka isikunäitus "Endless Light Ceremony", mis jääb üles vaid üheks päevaks. Kui grupinäituse jaoks tegid ehtekunstnikud koostööd mööblidisainerite ja skulptoritega, siis Lepiku isikunäitusel on väljas tema neli kõige värskemat teost, mis on inspireeritud valgusest.

Claudia Lepik osaleb grupinäitusel "The Art of The Jewelry Box" Autor/allikas: Claudia Lepik

"Minu jaoks on see väga suur asi, kuna New Yorgis või USA-s on kollektsionääre ja galeriste väga palju, kes saavad sind viia edasi just maailma mastaabis, kuna nad käivad palju erinevatel kunstisündmustel, ja kui jääd silma ühe oma teosega, siis nad hakkavad väga palju uurima selle kohta, mul praegu käivadki jutud ühe galeriiga, kellel on staabid paljudes kohtades üle maailma ja nad tahavad mind esindama hakata," ütles kunstnik Claudia Lepik.

Ehtekunsti nädalal osaleb ka Tallinnas elav ja töötav Anneli Tammik, kes esitleb seal oma kaht uut kollektsiooni. Ta on juba mitmendat korda New Yorgis ja kavatseb ka järgnevatel aastatel tagasi tulla, sest ainult nii saavutab seal edu. Kui Claudia Lepiku tööd olid nähtavad Manhattanil, siis Tammik seadis oma ehted üles Brooklynis.

"New York on ikka maailma naba, tundub küll niimoodi, see on väga äge tunne, kui sinu vastu tuntakse huvi, kui tahetakse, kutsutakse ja oodatakse näitust tegema, see paneb pingutama. Mida suurem koht, seda raskem on kanda kinnitada, aga kui sa saad kanna maha, siis seda rohkem on sellest rõõmu endal ka," ütles kunstnik Anneli Tammik.