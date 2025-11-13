Roman Tavasti stipendiumi pälvis ehtekunstnik Anneli Tammik

XXI Tavasti stipendiumi laureaadiks valiti ehtekunstnik Anneli Tammik, kelle looming ühendab tehnoloogilise täpsuse, arhitektuurse mõtlemise ja esteetilise tundlikkuse.

Tema 2024–2025. aasta kollektsioon "Net Flores" uurib modulaarseid struktuure ja 3D-vormide ehitamist laseriga lõigatud metallelementidest. Stipendiumi toel soovib Tammik edasi arendada kollektsiooni struktuurset süsteemi ning katsetada veelgi keerukamaid tehnoloogilisi lahendusi, mis ühendavad kaasaegse disaini ja klassikalise kullassepatöö.

Kandidaate oli kokku viis ning lisaks laureaadile märgiti ära ka Eesti Kunstiakadeemia lektor ja ehtekunstnik Erle Nemvalts ning metallitöömeister ja kultuuripärandi uurija Edvards Puciriuss.

Halduskogu liige ja ehtekunstnik Tanel Veenre tõdes, et Anneli Tammik on jäänud truuks oma loomingulisele suunale ja eristub selge kunstilise käekirja poolest.

"Anneli Tammik on sõltumatu ja puhas disainer-hääl rikkal Eesti ehtemaastikul. Kuigi Anneli on valdkonnas tegutsenud juba mitu aastakümmet pole tema lend näidanud viimastel aastatel raugemise märke – tehnoloogilised otsingud, perfektsionism ja isikupärane vormitaju on saanud sooja vastuvõtu ka rahvusvaheliselt. Anneli puhas, mänguline ja modulaarne disainikeel omab tugevat potentsiaali areneda veelgi põnevamates suundades. Tavasti stipendium aitab loodetavasti astuda järgmiseid samme Anneli avastuslikul teekonnal," rääkis Veenre.

Lisaks Veenrele osalesid stipendiumikonkursi halduskogu töös ka ehtekunstnik ja kunstiteadlane Kärt Summatavet, tarbekunsti- ja disainimuuseumi kuraator Ketli Tiitsar, EKA ehte- ja sepakunsti osakonna juhataja Piret Hirv, Roman Tavasti töökojast Harry Tensing ja Kairin Koovit ning Arvi Tavast ja Eivor Maiväli.

Roman Tavasti XXI stipendiumikonkurss viidi läbi uuendatud kujul – varasemalt ehete esitamisele keskendunud konkurss asendus projektikonkursiga, kuhu said kandideerida ehtekunstnikud, disainerid ja kullassepad oma tehnoloogiliste uurimis- ja arendusprojektidega. Konkursi eesmärk on toetada kullassepa- ja ehtekunsti tehnoloogilist arengut.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see antakse välja Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu tegutseva Roman Tavasti allfondi poolt.

Stipendium on osa Roman Tavasti pärandist, mille juured ulatuvad 1923. aastasse, mil Eesti kullassepp ja ettevõtja Roman Tavast rajas oma töökoja ning pani aluse kullassepatööstusele Eestis.