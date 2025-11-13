X!

Roman Tavasti stipendiumi pälvis ehtekunstnik Anneli Tammik

Kunst
Anneli Tammik
Anneli Tammik "Net Flores 3" Autor/allikas: Roman Tavasti stipendium
Kunst

Roman Tavasti nimelise stipendiumi pälvis tänavu ehtekunstnik Anneli Tammik. Äramärkimise said veel Erle Nemvalts ja Edvards Puciriuss.

XXI Tavasti stipendiumi laureaadiks valiti ehtekunstnik Anneli Tammik, kelle looming ühendab tehnoloogilise täpsuse, arhitektuurse mõtlemise ja esteetilise tundlikkuse.

Tema 2024–2025. aasta kollektsioon "Net Flores" uurib modulaarseid struktuure ja 3D-vormide ehitamist laseriga lõigatud metallelementidest. Stipendiumi toel soovib Tammik edasi arendada kollektsiooni struktuurset süsteemi ning katsetada veelgi keerukamaid tehnoloogilisi lahendusi, mis ühendavad kaasaegse disaini ja klassikalise kullassepatöö.

Kandidaate oli kokku viis ning lisaks laureaadile märgiti ära ka Eesti Kunstiakadeemia lektor ja ehtekunstnik Erle Nemvalts ning metallitöömeister ja kultuuripärandi uurija Edvards Puciriuss.

Halduskogu liige ja ehtekunstnik Tanel Veenre tõdes, et Anneli Tammik on jäänud truuks oma loomingulisele suunale ja eristub selge kunstilise käekirja poolest.

"Anneli Tammik on sõltumatu ja puhas disainer-hääl rikkal Eesti ehtemaastikul. Kuigi Anneli on valdkonnas tegutsenud juba mitu aastakümmet pole tema lend näidanud viimastel aastatel raugemise märke – tehnoloogilised otsingud, perfektsionism ja isikupärane vormitaju on saanud sooja vastuvõtu ka rahvusvaheliselt. Anneli puhas, mänguline ja modulaarne disainikeel omab tugevat potentsiaali areneda veelgi põnevamates suundades. Tavasti stipendium aitab loodetavasti astuda järgmiseid samme Anneli avastuslikul teekonnal," rääkis Veenre.

Lisaks Veenrele osalesid stipendiumikonkursi halduskogu töös ka ehtekunstnik ja kunstiteadlane Kärt Summatavet, tarbekunsti- ja disainimuuseumi kuraator Ketli Tiitsar, EKA ehte- ja sepakunsti osakonna juhataja Piret Hirv, Roman Tavasti töökojast Harry Tensing ja Kairin Koovit ning Arvi Tavast ja Eivor Maiväli.

Roman Tavasti XXI stipendiumikonkurss viidi läbi uuendatud kujul – varasemalt ehete esitamisele keskendunud konkurss asendus projektikonkursiga, kuhu said kandideerida ehtekunstnikud, disainerid ja kullassepad oma tehnoloogiliste uurimis- ja arendusprojektidega. Konkursi eesmärk on toetada kullassepa- ja ehtekunsti tehnoloogilist arengut.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning see antakse välja Eesti Rahvuskultuuri Fondi kaudu tegutseva Roman Tavasti allfondi poolt.

Stipendium on osa Roman Tavasti pärandist, mille juured ulatuvad 1923. aastasse, mil Eesti kullassepp ja ettevõtja Roman Tavast rajas oma töökoja ning pani aluse kullassepatööstusele Eestis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:28

Headreadi raamatuaasta blogi: Carl Mothanderi "Parunid, eestlased ja enamlased"

15:01

Fotod: Jakobi galerii juubelinäitus toob kokku tuntud Eesti kunstnikud

13:51

Kultuuriportaal soovitab: Hintsi ja Prakashi auhinnatud "Sannapäiv" Jupiteris

13:24

"Plekktrummi" külaline on Toivo Tänavsuu

12:57

PÖFF-i päevik | Loginovi "Ööäär" näitab öist aega omaette ökosüsteemina

12:53

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12:17

Kaljo Kiisa 100. sünniaastapäeva tähistatakse üle-eestilise filmiprogrammiga

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

11:31

Tallinnas esineb jungle'i pioneer Congo Natty

11:29

Eesti on koos Läti ja Leeduga fookuses kultuurifestivalil Les Boréales

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12:00

Limp Bizkiti Tallinna kontsert jääb ära

12.11

Allik: kuni linnateater ei ole sihtasutus, astume iga aasta sama reha otsa

12.11

Galerii: briti näitleja Simon Pegg kohtus PÖFF-il filmisõpradega

11.11

Katri Aaslav-Tepandi: katkised pered annavad endast tunda elu viimastel hetkedel

12.11

Neeme Järvi astub esimest korda pärast laulupeol toimunud õnnetust lavale

12.11

Pildid: Matti Nykäneni esemed jõudsid kuuks ajaks spordimuuseumisse

12.11

PÖFF-i päevik | "Numbrituba" kuulub aasta parimate kodumaiste filmide hulka

12:53

Kultuuritegelased seavad avalikes kirjades teatrite rahastamise kahtluse alla

12.11

Lang teatrite rahastamisest: praegune jant on täiesti piinlik

10.11

Teatrinõunik: avaldatud erateatrite tegevustoetus oli esmane ettepanek

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo