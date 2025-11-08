Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati Kadri Mälgu ülevaatenäitus

Eesti tarbekunsti ja disainimuuseumis on väljas ülevaatenäitus ehtekunstnik Kadri Mälgu elutööst, loomingust ja ehtekogust.

Kadri Mälgu loometee kestis peaaegu 40 aastat. Selle aja jooksul jõudis ta luua ligi 500 ehet ja objekti. Aastakümneid oli ta eesti kaasaegse ehtekunsti ja oma koolkonna suunaja, sõnastaja ja tõlgendaja, tugev ja nõudlik õpetaja.

"Oleme püüdnud Krista Kodresega seda materjali kuidagisüstematiseerida või korrastada nii, et see oleks kuidagi ülevaatlik, vaadatav ja allaneelatav ka külastaja jaoks," sõnas näituse kuraator Kai Lobjakas.

Ehkki väljapanek algab esimese Kadri Mälgu loodud ehtega, liigub see mitte aja, vaid teemaliine mööda.

"Kasutasime hästi palju Kadri enda kirjutust või mõtlemist, ja püüdsime tema töödest, nii pealkirjadest kui tekstidest, leida olulisi märksõnu, mis kataksid rohkem kui ühte või kahte tööd," lisas Lobjakas.

Kadri Mälk oli ka ka kirglik kollektsionäär, tema kogus on esindatud 145 autori loomingut kogu maailmast. Seal on ka moe-ehteid, etnograafilisi leide ja objekte.

Näitus "Kujutluse tume taevas" on tarbekunsti- ja disainimuuseumis avatud aprilli alguseni.