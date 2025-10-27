X!

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

Muuseumid
Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati installatsioon
Vaata galeriid
91 pilti
Muuseumid

24. oktoobril avati Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Madlen Hirtentreu ja Darja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet", mis käsitleb iluprotseduuride muutumist tarbitavaks kiirkaubaks.

Väljapanekul põimuvad meditsiinilised ja kosmeetilised väljamõeldud esemed nagu küüneimeja, pepuväristaja, pilguvõimendi, kehakäivitaja, aga ka loomse päritoluga objektid ning materjalid nagu hõbe, süsi, ja kivi, mille abil proovitakse leiutada järjekordset veel absurdsemat iluprotseduuri, mis tagaks kehale igavese nooruse.

"Neandertallase ilukabinet" asetab kõrvuti tehnoloogilise ja loodusliku, iidse ja kaasaegse, küsides, millistel tingimustel kuuluvus tänases ühiskonnas võimalikuks saab.

Madlen Hirtentreu looming hõlmab skulptuuri ja kohaspetsiifilisi installatsioone, ta on omandanud bakalaureusekraadi Milano Disainiinstituudis (Istituto Europeo di Design'is) visuaalse kommunikatsiooni erialal ning magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias skulptuuris ja installatsioonikunstis. Hetkel täiendab end ehte- ja sepakunsti alal.

Darja Popolitova on ehtekunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia doktorant ja õppejõud. Ta on sündinud Sillamäel, kuid elab ja töötab Tallinnas. Popolitova käsitleb ehete taktiilset ja sümboolset külge kunstiliste ideede väljendusviisina. Teda on tunnustatud mitmete auhindade ja stipendiumidega, sealhulgas Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2020), EKA teaduspublikatsiooni preemia (2020), Adamson-Ericu stipendiumi (2018) ning kunstnikupalgaga (2022).

"Neandertallase ilukabineti" kuraator on Lilian Hiob-Küttis, väljapanek jääb avatuks 22. veebruarini 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:08

Ukraina klarnetist Julian Milkis ja pianist Johan Ranvere alustavad Eestis kontserttuuri

13:18

Tartu rokkbänd Bloodfeather avaldas debüütlühialbumi

11:32

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

08:55

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

08:00

Minu elu muutnud raamat | Jaak Juske ja "Wikmani poisid"

26.10

Arvustus. Aleksijevitši "Punainimese lõpp" toimib peegeldava lakmuspaberina

26.10

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

26.10

Olümpiamängude kujundatud linn

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.10

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

08:55

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

09:20

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

26.10

Arvustus. Aleksijevitši "Punainimese lõpp" toimib peegeldava lakmuspaberina

09:31

Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

26.10

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

08:00

Minu elu muutnud raamat | Jaak Juske ja "Wikmani poisid"

25.10

Nädala album. Tame Impala harjutab kätt millekski suuremaks

24.10

Carnegie Halli publik tervitas Eesti muusikuid tormiliste ovatsioonidega

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo