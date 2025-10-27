Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

24. oktoobril avati Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Madlen Hirtentreu ja Darja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet", mis käsitleb iluprotseduuride muutumist tarbitavaks kiirkaubaks.

Väljapanekul põimuvad meditsiinilised ja kosmeetilised väljamõeldud esemed nagu küüneimeja, pepuväristaja, pilguvõimendi, kehakäivitaja, aga ka loomse päritoluga objektid ning materjalid nagu hõbe, süsi, ja kivi, mille abil proovitakse leiutada järjekordset veel absurdsemat iluprotseduuri, mis tagaks kehale igavese nooruse.

"Neandertallase ilukabinet" asetab kõrvuti tehnoloogilise ja loodusliku, iidse ja kaasaegse, küsides, millistel tingimustel kuuluvus tänases ühiskonnas võimalikuks saab.

Madlen Hirtentreu looming hõlmab skulptuuri ja kohaspetsiifilisi installatsioone, ta on omandanud bakalaureusekraadi Milano Disainiinstituudis (Istituto Europeo di Design'is) visuaalse kommunikatsiooni erialal ning magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias skulptuuris ja installatsioonikunstis. Hetkel täiendab end ehte- ja sepakunsti alal.

Darja Popolitova on ehtekunstnik ning Eesti Kunstiakadeemia doktorant ja õppejõud. Ta on sündinud Sillamäel, kuid elab ja töötab Tallinnas. Popolitova käsitleb ehete taktiilset ja sümboolset külge kunstiliste ideede väljendusviisina. Teda on tunnustatud mitmete auhindade ja stipendiumidega, sealhulgas Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2020), EKA teaduspublikatsiooni preemia (2020), Adamson-Ericu stipendiumi (2018) ning kunstnikupalgaga (2022).

"Neandertallase ilukabineti" kuraator on Lilian Hiob-Küttis, väljapanek jääb avatuks 22. veebruarini 2026.