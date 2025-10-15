Suri keraamik Evi Mardna

Keraamik Evi Mardna (aastani 1969 Luppe) sündis 6. jaanuaril 1929 Tallinnas. Ta õppis aastatel 1943–1948 Tallinna Tütarlaste Kaubanduskoolis (hilisem Tallinna Arve- ja Plaanindustehnikum) lõpetades selle raamatupidajana ning aastatel 1948–1954 Riiklikus Tarbekunsti Instituudis (hilisem Eesti Riiklik Kunstiinstituut) kunstilise keraamika erialal skulptor Enn Roosi juhendamisel.

Ta töötas aastatel 1954–1957 Kunstitoodete Kombinaadi keraamikaateljees teostuskunstnikuna ja ning oli pikki aastaid, 1957–2000, Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis keraamika õppejõud ning dotsent. Evi Mardna oli Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1954. aastast.

Evi Mardna loomingul on olnud eesti keraamikas kanda kaalukas roll. Talle olid omased hea modelleerimisoskus ning vormitunne. Oma loometee algusaastatel pühendus ta lihtsa dekooriga tarbenõude kujundamisele. Kunstniku loominguline potentsiaal väljendus suurepäraselt just figuraalplastikas.

Kui 1970. aastatest pärinevad mitmed loomaplastikale keskenduvate tööde grupid, siis 1980. aastatest alates lisanduvad ühiskonnakriitilised teemavalikud. Humoorikad, kohati karikatuuri ja groteski kalduvad keraamilised skulptuurid omandasid erilise vaheduse ja üldistusjõu just laulva revolutsiooni päevil.

Mardna suutis okupatsiooniaegseid läbielamisi ja tajusid vormida kunstiks, mis tekitas saatusekaaslastes äratundmisrõõmu. Vürtsi lisasid vaimukalt tabavad pealkirjad ning naer läbi pisarate võimaldas olnust tigeduseta distantseeruda. Nii tugeva sotsiaalse närviga on ta eesti keraamikas ainulaadne.

Evi Mardna oli pikalt aktiivne näitustel osaleja, tema viimased isikunäitused toimusid 2004. aastal Okupatsioonide muuseumis ("Kõigi maade proletaarlased, põgenege!") ning 2009. aastal Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis klassikute sarjas.

