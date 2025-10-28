X!

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

Kunst
Foto: Evert Palmets
Kunst

24. oktoobril avati Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Madlen Hirtentreu ja Darja Popolitova näitus "Neandertallase ilukabinet", mis käsitleb iluprotseduuride muutumist tarbitavaks kiirkaubaks.

Meedia ja ilutööstus suruvad peale kiirelt muutuvaid standardeid, mis õhutavad oma keha lõputult täiustama ja muutma. Kunstnikud Madlen Hirtentreu ja Darja Popolitova uurivad, kuidas iluprotseduurid on muutunud äriks ja kiirkaubaks ning kuidas enesehoolena reklaamitud tegevus varjab kontrolli ja allutamise mehhanisme.

"See näitus räägibki ilu survest, iluprotseduuride survest. Kunstnikud vaatavad seda humoorikalt ja kriitiliselt läbi selle, et nad pööravad iluobjektid nii pea peale, et neist on võimatu midagi otsest välja mõelda, et mis need täpselt on. Võimatu on jõuda täiuseni, sest objektid ja standardid pidevalt muutuvad," tutvustas näituse kuraator Lilian Hiob-Küttis.

"Siin on näha erinevaid objektid, mis meenutavad iluvidinaid, instrumente, mida kasutatakse ilukliinikus. Õigem öelda oleks, et me parodeerime neid. Paroodia on meie meetod, samuti ka spekulatiivne disain, et kui vaataja näeb seda, siis ta mõtleb, et see meenutab mulle midagi, aga tegelikult on sellel utilitaarne funktsioon puudu," kirjeldas ehtekunstnik Darja Popolitova.

Väljapanek jääb avatuks 22. veebruarini 2026.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:05

Kalamaja muuseumi juht jõudis maailma mõjukaimate muuseumijuhtide esikümnesse

19:03

TLÜ kirjandusklubi tähistas esimest sünnipäeva kirjandusfestivaliga

18:36

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

14:41

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

13:45

Animatsiooni "Lumi saadab meid" valiti Uppsalas Euroopa filmiauhindade lühifilmi kandidaadiks

13:38

Mudlum andis välja uue jutukogu "Nööpidest ja muust häbiväärsest"

13:33

Novembris jõuab kinodesse Riho Västriku dokfilm "Kriimsilm, karuott ja rebane. Märkmeid metsast"

12:52

Pildid: kunstnik Tiiu Rebase uus näitus viib rännakule läbi mitme aastakümne

12:02

Merit Maarits: AI võib panna muusikuid otsima ja ehk ka leidma uusi kastist-välja viise, kuidas luua

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:57

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

14:41

Rahvusraamatukogu sisehoovi kunstikonkursi võitis monument lugemisele

09:25

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

26.10

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

27.10

Arvustus. "Seto Odüsseia": viimane siga tegi silma

27.10

Swedish House Mafia annab tuleval aastal Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

11:45

Sinefiil | "Unistused" on kui seebiseriaal, kus palju ei juhtu, aga mida võiks veel mitu osa vaadata

16:20

Ita Everi fondi stipendiumi pälvis Ester Kuntu

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

27.10

Galerii: tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus "Neandertallase ilukabinet"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo