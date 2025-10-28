Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati näitus ilu kiirkaubastumisest

Meedia ja ilutööstus suruvad peale kiirelt muutuvaid standardeid, mis õhutavad oma keha lõputult täiustama ja muutma. Kunstnikud Madlen Hirtentreu ja Darja Popolitova uurivad, kuidas iluprotseduurid on muutunud äriks ja kiirkaubaks ning kuidas enesehoolena reklaamitud tegevus varjab kontrolli ja allutamise mehhanisme.

"See näitus räägibki ilu survest, iluprotseduuride survest. Kunstnikud vaatavad seda humoorikalt ja kriitiliselt läbi selle, et nad pööravad iluobjektid nii pea peale, et neist on võimatu midagi otsest välja mõelda, et mis need täpselt on. Võimatu on jõuda täiuseni, sest objektid ja standardid pidevalt muutuvad," tutvustas näituse kuraator Lilian Hiob-Küttis.

"Siin on näha erinevaid objektid, mis meenutavad iluvidinaid, instrumente, mida kasutatakse ilukliinikus. Õigem öelda oleks, et me parodeerime neid. Paroodia on meie meetod, samuti ka spekulatiivne disain, et kui vaataja näeb seda, siis ta mõtleb, et see meenutab mulle midagi, aga tegelikult on sellel utilitaarne funktsioon puudu," kirjeldas ehtekunstnik Darja Popolitova.

Väljapanek jääb avatuks 22. veebruarini 2026.