Kultuuri elutööpreemiad pälvisid Doris Kareva, Peeter Simm ja Tõnu Kaljuste

Kultuuri elutööpreemiaid antakse välja kolm ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot.

Luuletaja ja tõlkija Doris Kareva on lisaks kirjutamisele ka palju luulet tõlkinud ning koostanud mitmesuguseid kogumikke. Esitaja sõnul on tema luule andnud mitmele põlvkonnale lootust ja lohutust – tegemist on luuletajaga, keda loetakse väljaspool kitsast luuletundjate ringi ning kelle fraase, ridu ja tervikluuletusi teatakse peast. Kareva esitas elutööpreemiale Eesti Kirjanike Liit.

Filmirežissöör Peeter Simm on filme lavastanud ligi 50 aastat. Tema tööde kaudu on ekraanile jõudnud Eesti lähiajalugu, lastekirjandust ja kirjandusklassikat, kultuuri suurkujusid on ta jäädvustanud nii mängu- kui ka dokumentaalfilmides. Simmi esitasid elutööpreemiale Eesti Kinoliit, Eesti Filmirežissööride Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster, Pimedate Ööde filmifestival, Eesti Filmi Instituut ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut.

Dirigent Tõnu Kaljuste on kogunud rahvusvahelist tuntust oma muusikalise tegevuse ning mitmepalgelise repertuaariga, mis ulatub ooperitest ja klassikalistest sümfoonilistest teostest nüüdisaegse muusikani. Kaljuste on professionaalse kammerkoori traditsiooni alusepanija Eestis ning on aastakümnete jooksul andnud suure panuse Eesti muusika tutvustamisesse nii kodus kui ka maailmas. Kaljuste esitasid elutööpreemiale Eesti Kooriühing, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Filharmoonia, Von Krahli Teater, Arvo Pärdi Keskus ning Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.

Riiklikke kultuuri aastapreemiaid eelmisel kalendriaastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate tööde eest antakse välja viis. Aastapreemiad pälvivad:

Edith Karlson väljapaistva loomingulise tegevuse ning Eestit Veneetsia kunstibiennaalil esindanud näituse "Hora lupi" eest;

Hilkka Hiiop ja Pille Lausmäe plafoonmaali restaureerimise ning sisearhitektuurse lahenduse eest Eestimaa rüütelkonna hoone renoveerimisel Eesti esindushooneks;

Kristina Tamm (Lilli Luuk) romaani "Ööema" eest;

Roman Demtšenko Paavli Kultuurivabriku ja Damn.Loud agentuuri juhtimise ning festivalide Tallinn Colors, Dreamscape, Blow-Up, Close-up ja Paavli.Club kaaskorraldamise eest;

Alisson Kruusmaa, Eero Epner, Jevgeni Grib, Kaspar Mänd, Kristjan Suits, Priidu Adlas ja Tanel Veenre balleti "Valgus maailma lõpust" eest.

Ühe aastapreemia suurus on 9600 eurot, ühise kandidatuuri puhul läheb preemiasumma jagamisele.