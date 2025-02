Elutööpreemia laureaat Doris Kareva: ma ei vaata tagasi

Elutööpreemia pälvinud luuletaja oli tunnustusest üllatatud ja liigutatud, kuid tema elu tööle preemia uut moodi valgust ei heida.

Kareva esitas elutööpreemiale Eesti Kirjanike Liit, kelle sõnul on Kareva luule andnud mitmele põlvkonnale lootust ja lohutust. "Küllap olen ma lootust ja lohutust leida püüdnud mõnelgi eluhetkel kunstis laiemalt," ütles Kareva ERR-ile antud kommentaaris.

Oma elutöö iseloomustamisele Kareva mõelnud ei ole. "Ma ei vaata tagasi. Ma mõtlen sellele, mis on veel sõnastamata," ütles Kareva ja lisas, et sõnastamata on veel üsna palju. Hea uudise võttis Kareva vastu Prantsusmaal, kus ta on parajasti residentuuris. "Mul on mitu ettevõtmist pooleli. Ma alles saabusin ja vaatan, mismoodi residentuuris töö kujuneb," rääkis Kareva. Suure tunnustuse tähistamisele luuletaja veel mõelda pole jõudnud.

Kareva tahaks loota, et peagi võib oodata ka värsket loomingut ja elutöö veel jätkub. "Ei tea kui hoogsalt, aga vaiksel viisil ikka," lisas ta.

Kultuuri elutööpreemiaid antakse välja kolm ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot. Lisaks Karevale määrati elutööpreemia režissöör Peeter Simmile ja dirigent Tõnu Kaljustele.