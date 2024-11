Doris Kareva pani kokku Eesti metsaluule antoloogia

"Südames laulavad metsad" ei liigu autoreid pidi, vaid meeleolude järgnevusele toetudes, ning pakub koostaja sõnul sissevaadet meeleseisunditesse, mis läbi vahelduvate ajastute ja aastaaegade on eesti luuletajaid vallanud metsaga kokku puutudes.

Filmitegija Anna Hintsi sõnul on "Südames laulavad metsad" nagu jalutuskäik Eestimaa metsades, mis rahustab ja väestab. "Doris Kareva on pannud kasvama luulemetsa, kus on võimalusi peesitada nii heledal meelemetsa lagendikul, võtta ette retk hinge pimedasse padrikusse või hoopis tõdeda südamevalus lageraielanki, kus kasvas me lapsepõlvest tuttav puu."

"Südames laulavad metsad" ilmus kirjastuse Salv sarjas Hingesalv, kus on varem ilmunud näiteks William Carlos Williamsi, Lawrence Ferlinghetti ja Paul Celani luulekogud.