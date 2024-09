Eesti keeles ilmus William Faulkneri lühiromaan "Põrmu häirija"

""Põrmu häirija" on Faulkneri hilisloomingusse kuuluv lühiromaan, kus saavad kokku Ameerika lõunaosariikide rassipinged, modernistlik jutustamistehnika ja kriminaalromaanillik ülesehitus. Kuid ühtlasi saab seda raamatut lugeda arenguromaanina — teismelise noormehe täiskasvanuks saamise loona. Kui Faulkneri huviline leiab siit kõik tema loomingu põhiteemad ja stiilivõtted, siis põnev sündmustik muudab romaani ka väga sobivaks esmatutvuseks selle Ameerika kirjanduse suurmeistri, 1950. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaadi loominguga," kommenteeris kultuuriajaloolane Marek Tamm.

Originaalteos "Intruder in the Dust" ilmus 1948. aastal.

Teose keskne tegelane, isepäine ja eraklik Lucas Beauchamp on oma mustast nahavärvist hoolimata kogu elu elanud nii, nagu poleks sel asjaolul mingit tähtsust. Ühel päeval leitakse ta kükitamast Vinson Gowrie surnukeha kõrval, relv käes. Loomulikult arvavad kõik, et Lucas on mehe tapnud.

Kogu Jeffersoni linnake jääb ootama Gowrie suguvõsa kokku kutsutava lintšimisjõugu saabumist, keda kohaliku vangla turvameetmed vaevalt kinni suudaksid pidada. Lucase viimane lootus on teismeline Charles, keda seob temaga veider tänuvõlg.