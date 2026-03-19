Ehtekunstnikud valisid A-galerii parimaks mulluseks seifinäituseks Kertu Tubergi väljapaneku

Kertu Tubergi näitus “Kompost”
A-Galerii seifis toimus möödunud aastal 10 näitust, millest parimaks valiti Kertu Tubergi näitus "Kompost".

Kertu Tuberg lõpetas 1999. aastal Tartu Kunstikooli graafilise disaini eriala ning omandas 2008. aastal magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti erialal. Ta on õpetanud Eesti Kunstiakadeemias, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja Kõrgemas Kunstikoolis Pallas.

Rahvusvahelistel näitustel on ta osalenud alates 2001. aastast. Tema loomingut leidub Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogus ning erakogudes. Tuberg töötab Tartus ühisateljees Cirrus.

Parimat seifinäitust valitakse A-Galeriis alates 2007. aastast, eesmärgiga tunnustada kunstnike meisterlikke saavutusi oma loomingus. A-Galerii on professionaalsete metallikunstnike loomingut esindav ehtegalerii, mille tegevuste hulka kuulub näituste korraldamine.

Seif on ajalooline ühenduslüli 1891. aastal juveliir Joseph Kopfi kullassepaärina ehitatud hoone ja näitusepinna vahel, näitusetegevus toimub seal 2005. aastast.

Toimetaja: Kaspar Viilup

