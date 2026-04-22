Galeriis Pallas avati kahe kunstikooli maalitudengite ühisnäitus

Tartus, galeriis Pallas avati Kõrgema Kunstikooli Pallas ja Eesti Kunstiakadeemia maalitudengite ühisnäitus "Ma olen Tartu ja sina oled Tallinn".

Ühisnäituse idee tuli pallaslastelt, kes pakkusid oma galeriid EKA suure maali kursusetööde eksponeerimiseks. Kahe kooli kokkutoomine pole mõeldud vastandumiseks, pigem otsitakse ühisosa ja kattuvusi.

"Meil on alati olnud see kursus ja see, et meid kutsuti siia näitusele, on tore. Me keegi ei teadnud Pallasest kedagi ja see on väga müstiline meie jaoks mis siin toimub ja see oli väga tore, et me saime nendega tuttavaks ja nägime, kuidas siin asjad käivad," ütles EKA tudeng Anu Jakobson.

"Kui ma ausalt ütlen, siis alguses läks meil natuke rabistamiseks või võistlemiseks, ei saanud läbi alguses, aga kunstiinimesed ongi tugeva iseloomuga isiksused, kõigil on enda visioon ja vaja on leida kompromisse, aga ma ütleks, et see tõi meid omakorda palju lähemale üksteisele, me saime läbi selle sõpradeks," ütles Pallase tudeng Nele Liibek (Öö. Liibek).

Väljas on 25 tudengi vabal teemal maalitud lõuendid. Ehkki väljapanek ei erista töid linnade kaupa, on vihjeid sellele võimalik teostest leida küll.

"Ma teadsin, et näitus tuleb Tartus ja ma natukene tõin seda teemat sisse, et Tallinna ja Tartu vastandus, mitte vastandus, vaid erinevus, tõin sisse Tallinna motiive ja mitme inimese koostöös inimesed kirjutasid täg'e mu maali peale ja kümme inimest Tallinnast on sodinud minu maali peale ja seal on Tallinna autorite kleepsud peal ja et see oleks nagu Tallinna esindus selles mõttes," ütles Jakobson.

Näitus "Ma olen Tartu ja sina oled Tallinn" on Pallase galeriis avatud 23. maini.