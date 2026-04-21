EKA arhitektuuri osakonna juhataja: tool on õppimiseks ideaalne objekt

Näituse "Kerguse manifest" autorid
Kunstiakadeemia osaleb Milaano mööblimessi satelliitprogrammis SaloneSatellite näitusega "Manifesto of Lightness" ehk "Kerguse manifest". Väljas on kümme kasepuidust tooli. Toolid valmistasid EKA tudengid disainer Ilkka Suppaneni juhendamisel.

Toolistuudio õppetöö raames on EKA tudengid viimased kümme kevadet loonud kasepuidust toole, mille ökoloogiline jalajälg on kokku on võrdne vaid ühe masstoodetud plastiktooli omaga.

"Eks see on mitmes mõttes oluline stuudio. Ühelt poolt see, et me hakkame mõistma meie oma materjali, milleks on puit. Teine oluline moment on selle puhul fakt, et mida me saame puidust disainida nõnda, et seda materjali kuluks võimalikult minimaalselt. Et need objektid mõjuksid kergelt," rääkis EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna juhataja Andres Ojari.

"Kolmandaks on hea esimesel kursusel õppida enda mõõtmeid ja parameetreid tundma. Tool on selleks ideaalne objekt," lisas ta.

Ülesande käigus tudengid projekteerivad ja teevad oma kätega valmis puidust prototüüp-istme, kasutades vaid väikest tükki vineeri, puupulki ja liimi. Tulemus peab olema kerge, ilus, kuid tugev.

Milaano mööblimess mess on hea paik, kus eesti tudengid saavad võrrelda oma loomingut maailmas valitsevate trendidega ja jääda silma disainimaailma koorekihile.

"Ma loodan küll, et me jääme silma. Sinna on kogunenud kogu mööblitööstus-maailma koorekiht ja seal, kus tudengid esinevad ehk SaloneSatllite on noorte disainerite hall, kuhu võivad tulla vaatama nii suurtootjad kui ka akadeemilised organisatsioonid. Sinna on hea kuuluda ja loota, et seal tekivad uued kontaktid. Ma juba tean, et uued kontaktid on sündinud," sõnas Ojari.

Toolide autorid on Madli Bulgarin, Sander Haugas, Kadri Kallaste, Madis Keerd, Karolin Kull, Alis Mäesalu, Ra Puhkan, Kristofer Soop, Karl Robin Timm, Linda Marie Zimmer. Üliõpilasi abistasid EKA puidutöökoja meistrid: Oliver Kanniste ja Avo Tragel.

Eesti tudengite väljapanek "Manifesto of Lightness" ehk "Kerguse manifest" on Milaano mööblimessil avatud 26. aprillini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

