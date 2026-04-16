EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

Eesti Kunstiakadeemia osaleb Milaano mööblimessi satelliitprogrammis SaloneSatellite näitusega "Manifesto of Lightness" ehk "Kerguse manifest". Näitusel on väljas kümme kasepuidust tooli, mille on loonud EKA üliõpilased disaineri Ilkka Suppaneni juhendamisel.

Toolid valmisid õppeülesande "Istemööbel" raames, mida arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning sisearhitektuuri osakonna tudengid on teinud alates 2015. aastast. Ülesande käigus tudengid projekteerivad ja teevad oma kätega ka valmis puidust prototüüp-istme, kasutades vaid väikest tükki vineeri, puupulki ja liimi.

Kõigi kümne tooli süsinikujalajälg kokku on ligikaudu sama suur kui ühe tavalise Hiinas toodetud plastiktooli oma. EKA istemööbli stuudios ei ole jätkusuutlikkus loosung, vaid intelligentsest disainist tulenev tagajärg: projekti keskmes on küsimus, kui vähese materjaliga on võimalik luua kandvat konstruktsiooni.

"Kümme aastat tööd on end ära tasunud," sõnas EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna juhataja professor Andres Ojari. "Milaano mööblimess on disainimaailma aasta tippsündmus, kuhu ei pääse kaugeltki igaüks. EKA arhitektuuri ja sisearhitektuuri tudengid on maailmatasemel."

EKA istemööbli stuudiot juhib Ilkka Suppanen, üks Soome tunnustatumaid kaasaegseid disainereid. Suppanen on tegutsenud rahvusvahelisel disainiareenil üle kolmekümne aasta ning tema töid on eksponeeritud maailma juhtivates disainimuuseumides. Suppanen on ka näituse kuraator. Kaasjuhendajad on Yrjö Wiherheimo ja Martin Relander.

Toolide autorid on Madli Bulgarin, Sander Haugas, Kadri Kallaste, Madis Keerd, Karolin Kull, Alis Mäesalu, Ra Puhkan, Kristofer Soop, Karl Robin Timm, Linda Marie Zimmer. liõpilasi abistasid EKA puidutöökoja meistrid: Oliver Kanniste ja Avo Tragel.