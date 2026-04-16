EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

Eesti Kunstiakadeemia osaleb Milaano mööblimessi satelliitprogrammis SaloneSatellite näitusega "Manifesto of Lightness" ehk "Kerguse manifest". Näitusel on väljas kümme kasepuidust tooli, mille on loonud EKA üliõpilased disaineri Ilkka Suppaneni juhendamisel.

Toolid valmisid õppeülesande "Istemööbel" raames, mida arhitektuuri ja linnaplaneerimise ning sisearhitektuuri osakonna tudengid on teinud alates 2015. aastast. Ülesande käigus tudengid projekteerivad ja teevad oma kätega ka valmis puidust prototüüp-istme, kasutades vaid väikest tükki vineeri, puupulki ja liimi.

Kõigi kümne tooli süsinikujalajälg kokku on ligikaudu sama suur kui ühe tavalise Hiinas toodetud plastiktooli oma. EKA istemööbli stuudios ei ole jätkusuutlikkus loosung, vaid intelligentsest disainist tulenev tagajärg: projekti keskmes on küsimus, kui vähese materjaliga on võimalik luua kandvat konstruktsiooni.

"Kümme aastat tööd on end ära tasunud," sõnas EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna juhataja professor Andres Ojari. "Milaano mööblimess on disainimaailma aasta tippsündmus, kuhu ei pääse kaugeltki igaüks. EKA arhitektuuri ja sisearhitektuuri tudengid on maailmatasemel."

EKA istemööbli stuudiot juhib Ilkka Suppanen, üks Soome tunnustatumaid kaasaegseid disainereid. Suppanen on tegutsenud rahvusvahelisel disainiareenil üle kolmekümne aasta ning tema töid on eksponeeritud maailma juhtivates disainimuuseumides. Suppanen on ka näituse kuraator. Kaasjuhendajad on Yrjö Wiherheimo ja Martin Relander.

Toolide autorid on Madli Bulgarin, Sander Haugas, Kadri Kallaste, Madis Keerd, Karolin Kull, Alis Mäesalu, Ra Puhkan, Kristofer Soop, Karl Robin Timm, Linda Marie Zimmer. liõpilasi abistasid EKA puidutöökoja meistrid: Oliver Kanniste ja Avo Tragel.

13:36

New Yorgis avatakse Arvo Pärdi muusikast inspireeritud heliinstallatsioon

12:42

Tänavune Tallinn Music Week kogus 22 271 külastust

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

10:05

Tallinnas algab heli, visuaali ja muusikatehnoloogia festival Commute

10:02

"Kiievi tort" pälvis Riia lühifilmide festivalil parima lühianimatsiooni auhinna

09:39

Sihtasutuse Tartu 2024 juhiks valiti Annela Laaneots

08:57

EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

08:52

Üllar Saaremäe toob Estonia lavale Kivirähki ja Kaumanni ooperi "Charon"

08:05

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:05

Tõnis Mägi: öölaulupidu oli naiivne ja lapsik, aga päris asi

15.04

Brigitte Susanne Hunt: suunamudija peab vastutama enda sõnade eest

08:52

Üllar Saaremäe toob Estonia lavale Kivirähki ja Kaumanni ooperi "Charon"

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

15.04

Resident Advisori asutanud Eesti juurtega Paul Clement: mu vanavanemad elasid Sydneys Saaremaa elu

10:09

Leida Rammo Linnateatri fondi stipendiumi pälvis Maiken Pius

15.04

Indrek Hargla avaldas uue romaani "Mõrv Südalinna kultuurikeskuses"

15.04

Novod: Jaapani animatsioon on aasta-aastalt aina populaarsemaks läinud

08:57

EKA tudengid viivad Milaano mööblimessile kümme kasepuidust tooli

12:22

Hooaja viimase "Plekktrummi" külaline on Sirje Karis

