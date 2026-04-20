Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

Tallinna galeriides on algamas kevadoksjonite hooaeg. Osad väljapanekud on juba avatud, esimesena langeb oksjonihaamer sel nädalavahetusel Vaal galeriis.

Haus galeriis mai esimestel päevadel toimuval oksjonil on tänavu suur fookus just 90. aastate kunstil, kuid on ka 20. sajandi alguse klassikat ning haruldasi töid, näiteks Andres Toltsi "Hirvepark". Hausi valik on kureeritud aga ootamatu nurga alt.

"Seekord on meie peateema kunst ja kirjandus, oleme toonud oma oksjonile kunsti ja kirjanduse kokku ja paigutanud kogu selle oksjoni 91 teost, mis siin ekspostsioonis on, erinevatesse peatükkidesse ning peatükke saavad Eesti kirjanike tsitaadid," avas Haus galerii juhataja Piia Ausman.

Allee galerii kahel pinnal on väljas üle 230 töö, väljas on näiteks on suur valik Eduard Wiiralti graafikat, samuti üks haruldane Wiiralti akvarell. Kolme oksjonipäeva jooksul 8. kuni 10. maini tuleb graafika kõrval pakkumisele ka rohkelt maali, nii kaasaegset kui kadunud klassikat.

"Meil on õnnestunud töid ära tuua Brasiilias, Jaapanist, Iisraelist, nii et Eesti pärlid jõuavad tagasi koju, nüüd on kõigil võimalik seda vaatama tulla," lausus Allee galerii juhataja Katre Palm.

Vaal galeriis sel nädalavahetusel toimuval kevadoksjonil on väljas 137 teost, kõige vanem on 19. sajandi lõpust, kõige uuem algus selle aasta alguses valminud. Esimesel oksjonipäeval on fookus graafikal, teisel päeval kõigel alates maalist kuni skulptuurini.

"Lisaks klassikalise kunsti valikule on meil terve eraldi selektsioon kaasaegsele kunstile, mille palume kureerida külaliskuraatoril, sel korral on selle kureerinud Aleksander Metsamärt," tutvustas Vaal galerii koordinaator Kertu Rannula.

Mai keskpaigas toimuval Vernissage galerii kevadoksjonil on väljas üle 150 töö 93 autorilt, oksjoninäitus avatakse selle nädala lõpus. Kalleim töö on Adamson Ericu "Sirelid" alghinnaga 100 000 eurot. Oma koht on ka kaasaegsel kunstil, valiku on kureerinud Triinu Soikmets.

"Sel kevadel me tähistame 25 tegutsemisaastat Eesti kunstimaasikul, lisaks möödub sel aastal 20 aastat esimesest kunstioksjonist ning kasutades oma kogemusi, ekspertiisi ja teadmisi panime kokku väga hea valiku," sõnas Vernissage galerii juhataja Kristiina Radevall.

Siim Raie: tavapäraste pallaslaste kõrval on müügis ka 60–70-ndate looming

Viie nädalavahetuse jooksul ootavad kevadoksjonitel uut omanikku tuhatkond teost. Kunstituru spetsialisti, galerist Siim Raie sõnul on pakkumine on sama rikkalik kui sügishooajal. Tema hinnangul on valik kõrgel tasemel ja väljas on meie oksjonimaasikul tuntud tegijad.

Raie sõnul võib öelda, et ka nõudluse poolest on meie kunstituru tervis hea. Küll aga sooviks ta näha rohkem kas ajastu või tehnika poolest spetsialiseeritud oksjoneid.

"Muidugi on Eesti kunstioksjonitele tavapäraselt väga palju klassikat, tavapäraste pallaslaste kõrvale on pakutud müüki 60–70-ndatel tegutsenud autoreid või loodud teoseid. Minu jaoks kõneleb see pigem sellest, et paljud teosed jõuavad kunstioksjonitele läbi päranduste ehk need inimesed, kes 60–70-ndatel aktiivselt osalesid kunsti soetamisel, on tänaseks looja karjas ja nende järeltulijad on pannud need tööd müüki," rääkis Raie.