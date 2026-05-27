Uus kunstigalerii Tallinna vanalinnas avab uksed Eduard Wiiralti näitusega

Avanäitus "Wiguriga Wiiralt" keskendub Eduard Wiiralti loomingu kahele olulisele perioodile: esimesele Pariisi perioodile ning teisele Eesti perioodile. Näitusel saab näha nii tuntud, harva nähtud kui seninägematuid Wiiralti teoseid, mis avavad kunstniku meisterlikku joont, groteski, huumorit ja sügavalt inimlikku maailmanägemust.

Näitusel on esindatud mitmed Wiiralti tuntud teosed, sealhulgas "Jutlustaja", "Kabaree", "Põrgu", "Viljandi maastik" ja "Virve". Väljapanekus olevad teosed pärinevad SA Eduard Wiiralti kogust ning Sven Pertensi, Svea Sildmäe ning Andres Sonni erakogust.

"Wiguriga Wiiralt" tähistab Kunstikelder Artmani esimest tegevusetappi, edasipidi soovitakse galeriis ühendada Eesti kunsti klassika, kaasaegne kunst ja teadlik kogumiskultuur.

Galerii asutaja ja juht on Urmas Meedla, tegevjuhina toetab teda Robert Alexander Reiter. Kunstikelder Artmaniga on seotud ka kunstiajaloolane Mai Levin.