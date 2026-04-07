A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

Ehtekunstnike kevad-suvine ühisnäitus
Ehtekunstnike kevad-suvine ühisnäitus "Looduse ülestõus: putukad ja lilled ehtekunstis"
A-Galeriis on korraga avatud kaks väljapanekut. Galerii Seifis on ehtekunstnik Kati Erme näitus "Osaline aeg". Showroomis saab aga vaadata ehtekunstnike kevadsuvist ühisnäitust "Looduse ülestõus: putukad ja lilled ehtekunstis".

Ehtekunstnik Kati Erme isikunäitus "Olemise aeg" A-Galerii näituseruumis Seif keerleb ümber aja talletamise. Kuraatori sõnul soovib kunstnik oma töödes väljendada aja lõpmatust ja hoomamatust.

"Tema kujundikeel on natukene sürrealistlik. siit näituselt leiame ka natuke Dali'likke elemente. Ta on ka sellepoolest huvitav, et tal on väga rikkalik fantaasia ja siin ehetel ka. Mõnedel ehetel on määratud kandmise kohad, on näiteks õlapross ja kandja peakski seda kandma õlal, lisaks leiab siin ka varruka prossi," ütles galerist ja kuraator Sille Luiga.

"Kui Dalil oli sulanud kell motiivina, siis siit leiab näiteks kohviringid laualt, sulanud küünlajupid ja välja turritavad naelad, mis on ka märgid aja möödumisest," lisas Luiga.

Galerii keskel on avatud ka teine, kevadpühadest inspireeritud ühisnäitus "Looduse ülestõus: putukad ja lilled ehtekunstis". Valguskastides on väljas pea kolmekümne kunstniku ehted, mis portreteerivad looduse ja inimese seotust. Lisaks traditsioonilistele ehtekunsti materjalidele nagu metallid ja vääriskivid, on ehetel kasutatud ka ebaharilikumaid materjale nagu näiteks luu, sarv ja päris putukad-mardikad.

"Selleks näituseks lõi eraldi teose Katarina Kotselainen, mis on see grotesksem pool ja kujutab siis tõuke või vaklasid, mis lagundavad sarve, See on looduse jõuline protsess elust ja surmast ja kuidas energia kandub edasi, Vaglast saab lõpuks liblikas, selline eluring kujutatud ehtena," tõi Luiga välja.

Kui A-Galerii näituseruumis Seif on näitus avatud aprilli lõpuni, siis galerii showruumis saab putukate ilu ja groteski imetleda 30. juunini.

Ehtekunstnike kevad-suvine ühisnäitus "Looduse ülestõus: putukad ja lilled ehtekunstis" Autor/allikas: A-Galerii

