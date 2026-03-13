Müncheni ehtenädalal pälvis rahvusvahelise preemia Taavi Teevet

1952. aastast väljaantava preemia Bayerischer Staatspreisi pälvis Taavi Teevet. Laureaadid valitakse igal aastal eksponeeritud teoste hulgast. Taavi Teevet oli valitud osalema näitusel "Talente" eksperimentaalses autoritehnikas teostatud sarjaga "Tsentrifugaalid".

Sarja alguspunktiga oli võimalik tutvuda möödunud aastal Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis toimunud näitusel "Piirideta aineväljadel", millelt valik teoseid kunstniku tähelepanuväärse eksperimentaalse praktika näidetena ka muuseumi kogusse valiti.

Preemia on rahaline ja sellega kaasneb kuldmedal. Varem on selle preemia Eesti kunstnikest pälvinud Kadri Mälk.

Taavi Teevet "Tsentrifugaalid" Autor/allikas: Taavi Teevet

Messikeskuses toimunud näitustel ja galeriide väljapanekutel osales mitmeid Eesti kunstnikke. Näitusele "Schmuck" oli valitud osalema Eesti kunstnikest Julia Maria Künnap töödega "Kaks kätt taskus". Tema ehted olid esitletud ka galerii Platina väljapanekus.

Anneli Tammik osales Veneetsia disaininädala kuraatoriprojektis "The Value of Nothing". Galerii Closer esitles Urmas Lüüsi sarja "Sügisball", taaskasutatud kööginõudest tehtud südamed paistsid silma ka Müncheni tänavapildis. Urmas Lüüs osales ka näitusel, mis tõi kokku kaks teineteist täiendavat vaatenurka kaasaegses ehtes, Ameerika kunstniku Jillian Moore'i loomingu ja veebipõhise ehteplatvormi "J is for Jewellery" kollektiivse visiooni.

Eestis elava ja töötava kunstniku Hansel Tai teoseid esindasid galeriid Closer, Biró ning Beyond, mis igal aastal Müncheni kesklinnas Galeriide tänaval oma kunstnikke esitleb. Beyondi esindatud autorite hulgas oli väljas ka Amsterdamis tegutseva eesti kunstniku Triin Kuke looming.

Krista Lehari osales rahvusvahelisel näitusel "Selling Face", kus osales 44 kunstnikku 21 riigist. Ketli Tiitsar osales valikuga oma uutest töödest stuudionäitusel "Interspaces" koos nelja teise rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikuga.

Rühmituse Halo (Marta Costa Reis ja Catarina Silva) kureeritud näitusel "Rings of Saturn" olid eksponeeritud ka Piret Hirve ja Nils Hinti teosed. Projekt, mida esitleti Lissabonis aastatel 2025/26 esitles kunstnikke sodiaagimärkide järgi.

Art Jewellery Forum Speakers seerias pidas teiste seas loengu Tanel Veenre käsitledes kunstniku rolli ilu kui simulaakrumi loomisel.

Kunstimuuseumi Pinakothek der Moderne disainimuuseumisse Die Neue Sammlung toimunud näitusel vaadati tagasi 20 aastale suurte retrospektiivsete ehtenäituste korraldamisel. Muuseumi oli kutsutud valik rahvusvahelisi ehtekoole, nende seas ka Eesti Kunstiakadeemia. Osalesid Patrick Soome, Liisa Chrislyn Saleh, Kelly Engelbrecht, Liisa Tikka, Robert Idvani, Astrid Davis, Liisu Saar, Melanie Telliskivi, Alice Kupri, Kaspar Pulk, Elisabet Kivernik. Nende töid juhendasid Piret Hirv, Eve Margus, Nils Hint, Urmas Lüüs, Taavi Teevet, Jens Clausen.