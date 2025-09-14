Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Vaikne mälu"

"Vaikne mälu" toob kokku mitmete põlvkondade kunstnikud, kelle looming peegeldab inimese ja tehnoloogia vahelist suhet ja selle arengut alates 1980. aastatest kuni tänapäevani. Näitus uurib, kuidas nii muutuv maailm kui loomevahendite uuenduslik areng on pakkunud kunstnikele võimalusi jutustada isiklikke lugusid.

Vanema põlvkonna autorid, kelle näituseteosed sündisid digiajastu algusaastatel, nägid, kuidas uudsed masinad, nende visuaalne keel ja tehnilised süsteemid hakkasid argiellu üha tugevamalt levima. Kõrvuti on väljas kaasaegsete noorema põlvkonna kunstnike teosed, kes avardavad teemat läbi intiimse kogemuse ja ähmaste mälukihistuste.

"Vaikse mälu" kuraatorid on Kelli Gedvil ja Kristen Rästas. Näitus jääb Vaal galeriis avatuks kuni 11. oktoobrini.