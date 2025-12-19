Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

Galeriisse astudes elustuvad tuttavad ja kümneid kordi nähtud näod, kaadrid ning stseenid. Kunstnik soovibki, et kultuurimälu hakkaks tööle ja iseenesest hakkaksid peas kumisema tuntud meloodiad.

"Ma ise tahaks ka uurida iseennast ja oma alateadvuse tagaruume, et kust ma siis tulen, ja tegelikult hästi palju on mõjutanud mind filmide vaatamine. Minu lapsepõlv möödus kino hämarustes, sest minu vanaema oli Sõpruse kino piletikontrolör ja parim lapsehoid oli toppida laps kinno. Ma olen näinud kinos kõiki neid filme ja need on tegelikult nagu kultusfilmid, mis iseloomustavad seda eestlust minu meelest kõige paremini. Seal on natuke müstikat, siis on talupojamõistust, maisust ja on ka romantikat, baltisaksa romantikat," ütles kunstnik Mall Nukke.