Galerii: Tallinnas toimus esimene rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

Esmakordselt toimunud foorumil astus üles 16 rahvusvahelist eksperti Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Poolast ja Eestist. Esimesel päeval olid fookuses kunsti ja majanduse ühisosa, rahvusvahelised kultuuritöö tasustamise mudelid ning kultuuri mõju linnade strateegilises arengus ja kuvandis.

Tinni Ernsjöö Rappe (Stockholm School of Economics) ettekandest ja järgnenud arutelust Xenia Joosti (kultuuriministeerium) ja Siim Raiega (Artrovert galerii) jäi kõlama, et kokkupuude kunstiga aitab kujundada tulevikujuhte, kes märkavad tavapäratuid lahendusi, loovad fantaasiarikkamaid tooteid ja teenuseid, on valmis katsetama uusi lähenemisi ning avatumad tavatutele perspektiividele.

Kadri Laas-Lepasepa (EKKAK/Kai kunstikeskus) ettekandele järgnenud diskussioonis Sten Andreas Ehrlichi (Tuleva), Anna Rikkineni (Soome tarbekunsti- ja disainiühing Ornamo), Vaida Stepanovaitė-Kobialka (Leedu Kunstitöötajate Ühing) ja Kadi-Ell Tähiste (KAEL) vahel toodi välja, et kunsti- ja kultuuritööd tuleks käsitleda avaliku hüvena, mille eest võiks ja peaks tasuma kollektiivselt. Samuti leiti, et traditsioonilistele töösuhetele rajatud sotsiaalkaitsesüsteem vajab põhjalikku uuendamist, et vastata tänapäevasele töökultuurile, kus vabakutselisus ei ole enam omane vaid kitsastele rühmadele, nagu kunstnikud ja kultuuritöötajad.

Helen Sildna (Tallinn Music Week/Station Narva) juhitud vestlusringis arutasid Elīna Drāke (Riga Art Week), Kati Kivinen (Helsingi biennaal ja HAM) ja Joanna Witek-Lipka (Warsaw Gallery Weekend), et maailmas, kus 40 protsenti turismist toimub kultuuri kogemise eesmärgil, on külalistele — aga ka kohalikele — atraktiivsed just sellised linnad, kus kultuur on integreeritud strateegilistesse arengukavadesse ja uute piirkondade ülesehitamisse.

Teisel päeval toimunud töötubades ja seminarides jagati praktilisi teadmisi kultuurivaldkonna professionaalidele. Maria Drabczyk (Centrum Cyfrowe Warsaw) tutvustas mõju mõõtmise ja mõtestamise tööriistu, Ragnar Siil (Creativity Lab) andis ülevaate innovaatilistest sissetulekumudelitest ning Jaan Naaber (Sviby) ja Maarin Ektermann (Eesti Kunstnike Liit) keskendusid publikutrendidele ja nende rakendamisele igapäevatöös.