Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

Erinevalt dokumentalistidest ütleb Jaak Kadarik, et püüab puhast realismi pigem vältida ja eelistab jutustada oma lugu.

"Meelemärkuse laboris olen ma pooleldi meelemärkuseta, aga ometigi kõik meeled on töös, välja arvatud pimikus ma maitsmismeelt ei taha kasutada, selle asemele toon huumorimeele. Kuna ma olen kasutanud poole sajandi vanust vene fotopaberit, vana fotokeemiat, siis ma ei ole kunagi väga kindel selles lõpptulemuses. Improvisatsiooni on palju, lokaalne keemiline töötlus pintsliga, halogeenvalgustiga vahevalgustused toovad mustvalgesse paberisse tonaalsused ja värvi sisse. See on lummav lugu, et ise avastad ja oled nii suures seikluses," ütles fotokunstnik Jaak Kadarik.

"Jaak on minu jaoks üks igavene võluv tegelane, ta on väike unustatud avangardist võiks öelda, ja kui ta ise ennast defineerima peab, siis võib-olla jääb hätta, aga minu meelest tema oli kunstnik enne, kui foto kunstiks sai. Kaugel dokumentalistikast, see on puhas visuaalkunst loome mõttes, tema puhul on eriti sümpaatne see mängulust. Neid fotogramme vaadates saad aru, et tal on lugu rääkida, aga mitte lihtsalt lugu, vaid alati väikese vimkaga lugu. See toidab nii silma kui ajurakukesi ja paneb kaasa mõtlema," ütles galerist Siim Raie.