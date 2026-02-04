X!

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Artrovert galeriis on väljas eksperimentaalfotograafi Jaak Kadariku fotogrammide näitus "Meelemärkuse labor". Näitusel on ligi 30 aasta jooksul sündinud seeriad, millest viimased valmisid just selle näituse jaoks.

Erinevalt dokumentalistidest ütleb Jaak Kadarik, et püüab puhast realismi pigem vältida ja eelistab jutustada oma lugu.

"Meelemärkuse laboris olen ma pooleldi meelemärkuseta, aga ometigi kõik meeled on töös, välja arvatud pimikus ma maitsmismeelt ei taha kasutada, selle asemele toon huumorimeele. Kuna ma olen kasutanud poole sajandi vanust vene fotopaberit, vana fotokeemiat, siis ma ei ole kunagi väga kindel selles lõpptulemuses. Improvisatsiooni on palju, lokaalne keemiline töötlus pintsliga, halogeenvalgustiga vahevalgustused toovad mustvalgesse paberisse tonaalsused ja värvi sisse. See on lummav lugu, et ise avastad ja oled nii suures seikluses," ütles fotokunstnik Jaak Kadarik.

"Jaak on minu jaoks üks igavene võluv tegelane, ta on väike unustatud avangardist võiks öelda, ja kui ta ise ennast defineerima peab, siis võib-olla jääb hätta, aga minu meelest tema oli kunstnik enne, kui foto kunstiks sai. Kaugel dokumentalistikast, see on puhas visuaalkunst loome mõttes, tema puhul on eriti sümpaatne see mängulust. Neid fotogramme vaadates saad aru, et tal on lugu rääkida, aga mitte lihtsalt lugu, vaid alati väikese vimkaga lugu. See toidab nii silma kui ajurakukesi ja paneb kaasa mõtlema," ütles galerist Siim Raie.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:56

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

17:04

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

15:30

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

15:13

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

15:09

Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

14:49

Galerii: Koolitants tõi Rakverre kokku tantsijad Lääne- ja Ida-Virumaalt

14:04

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

12:08

Kirjanike majas toimub iga-aastane kaasaegse ukraina luule õhtu

11:54

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

11:36

Jazzkaar avalikustas festivali põhiprogrammi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

03.02

Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

03.02

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

03.02

Tõnu Karjatse Docpointi soovitused: Böömimaa kaksikutest kompromissitute rokkstaarideni

14:04

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

11:54

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

10:25

Galerii: Docpointi avamisel esilinastus dokfilm "Puuluup - kaablid autos veel"

03.02

Pille-Riin Purje: aasta esimesest teatrikuust jääb eredalt pinnale VAT teatri "Lühis"

10:08

Docpointi noore dokumentalisti auhinna pälvis Johan Huimerind

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo