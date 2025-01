Tauno Ostra: dialoognäitused on vahel huvitavamad kui isikunäitused

Sandra Sirbi ja Tauno Ostra tööd näitusel "Paralleelid" eristuvad teineteisest selgelt, samas ei võistle ega trumpa üksteist üle.

"Minu seeria koosneb 36-st maalist ja need moodustavad kõik ühe terviku, mille nimi on "Kasv". See räägibki kasvamise protsessist, käänakutest, erinevatest toonidest ja kuidas tagasi vaates saab moodustada nendest erinevaid kompositsioone," selgitas Sirp.

Vastaseinal vastu peegelduvad Ostra tööd otsivad tasakaalu. Erinevalt Sirbi rahulikest värvipindadest on Ostra töödes rohkem liikuvust ja dünaamikat. "Nad põhinevad kõik füüsikalistel nähtustel, nii teoreetilistel kui tõestatud versioonides," selgitas Ostra.

"Siuke formaat, kahe kunstniku dialoognäitus on iseenesest minu jaoks vahel isegi huvitavam kui ühe inimese isikunäitus. Ruumis tekivad dialoogid ja Sandra tööd toovad siiagi ruumi rohkem tasakaalu, vaikust ja rahu. Minu omad on rohkem sellised dünaamilised, hüplevad ja keerlevad ringi ümber oma telje," lisas Ostra.

Kunstnike sõnul on läbiv joone nende mõlema töödes korduvmotiivide kasutamine.

Dialoognäitus jääb avatuks kuni veebruari keskpaigani.