Pildid: Allee galeriis avati Mall Nukke maalinäitus "Illusioonide aeg"

Kunstniku sõnul valmisid tööd kaks ja pool kuud kestnud intensiivse tööga, kus ta maalis seitse päeva nädalas kolm kuni kuus tundi päevas. Vahepeal tekkis tal kiire tööperioodi peale isegi tunne, et ta ei armasta enam maalikunsti, aga tänaseks on ta mõistnud, et päris ilma maalimata ta olla ei saa ning juba on peas ka uusi mõtteid.

"Aeg ise inspireeris mind illusioonideks, see on nagu piimakile piima peal, et me ei näe sinna alla, mis seal all keeb ja pulbitseb. Äärmiselt inspireeriv aeg on praegu, tänu sellele need kõik maalid ka sündisid," sõnas Nukke.

Mall Nukke (s 1964) on eesti neopopkunsti elavaid klassikuid, kes juba 1990. aastatest alates käsitleb oma teostes klubiglamuuriga seostatavaid tegelasi mitmetähenduslikes suhetes ümbritseva keskkonnaga sümbolistlikus, isegi kristlikku ikonograafiat meenutavas kujundi- ja vormikeeles.

Näitusega "Illusioonide aeg" paneb Nukke punkti oma äsjamöödunud juubelile ja eksponeerib spetsiaalselt sellele väljapanekule aastail 2024-2025 loodud 22 uusimat teost, mille tehnikat võib nimetada autoritehnikaks: klassikalise õlimaaliga ühendab ta fotokollaaži, akrüülviltpliiatsi ning kuldamise. Leitud või isepildistatud fotomotiiv on Nukke kompositsioonide kandvaks komponendiks, olgu teemaks siis nais- või meesakt või loodusmotiiv.