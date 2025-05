Pildid: Vaal galeriis avati Kiwa ja Toomas Volkmanni ühisnäitus

Näitus toob kokku Toomas Volkmanni kõvaketta vea tõttu hakitud fotod ning Kiwa vea ja tühjuse poeetika. "Kiwa kunstiline praktika pöörab vea, katkestuse ja dekodeerimatuse tähenduslikuks algeks. Toomas Volkmanni perfektsete fotokaadritena salvestatud info on tehnoloogilise vea kaudu saanud hoopis uued kihid, süsteemid ja sõnumid, mis ootavad vaataja dekodeerivat pilku ja bitijuppide paikaloksutamist," kirjeldas näitust kuraator Bianka Soe.

"Ma võtsin põhimõtteks selle, et minu tehtud on alusfail, ja kõik, mis on masin peale ladunud, mõeldes oma parimat tahet, kuidas rekonstrueerida neid pilte, on tema tehtud, see tähendab, et see pole nagu tehisintellekt, et sa annad käsu ja tahad saada mingit esteetilist pinda, see on täiesti juhuslik," selgitas Volkmann.

Kiwa sõnul on nende näituse ühendavaks teemaks glitch. "Aga glitch ei tähenda enam ammu süsteemis tekkivat hetkelist tõrget, ta on kultuuriväljal märksa laiem suhtumine, glitch on täiesti uus dada, uus punk, uus techno, just see, kui süsteemis tekib mindi peegeldus, laialiminek ja täiesti uus dimensioon avaneb pildi pinnal."

Näitus jääb Vaaäl galeriis avatuks 28. juunini.