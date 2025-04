Pärnu Uue Kunsti Muuseumi näitusel kohtuvad graafika ja klaasikunst

Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on kuni jaanipäevani avatud klaasikunsti ja graafika näitus "Läbirääkimised". Klaasikunstnikud ja graafikud on oma teostega tunginud ka üksteise alale ja selgub, et kahel kunstiliigil on olemas ühisosa.

Näituse kandev mõte tuleneb sellest, et dialoogi astuvad kaks esmapilgul erinevat kunstiliiki. Näitus on mõtteline jätk möödunud aastal ARS projektiruumis toimunud klaasikunstnike ja graafikute esimesele ühisüritusele "Kujuta". Väljas on enam kui 20 kunstniku töid. Näituse kuraatorid on Lembe Ruben ja Merle Kannus.

"Selline valdkondade üleste projektide tegemine loob kuidagi sellise mõnusa õhkkonna, et erinevad kunstiliigid saavad üksteist rohkem tundma ja teisalt ka väga sellise ägeda koosluse alati. Näiteks graafikud ei saa niiviisi kokku panna selliseid ägedaid näitusi, kus on pimendatud ruum, tavaliselt on kõik see natuke rohkem üheplaanilisem, aga koos klaasikunstnikega tekib selline mõnus, äge müstiline lisa, selline fookus, kus saab mängida varjude, valguste, ruumilisuse ja nende ägeda kooslusega," rääkisid kuraatorid.

""Läbirääkimised" on praegu ju populaarne teema. Loodame, et siin meie läbirääkimised toimuvad ikkagi viisakas vormis. Klaas võib-olla annab uusi võimalusi graafikutele. Klaas on selline kummaline materjal, et ükskord ta võib olla see nii-öelda joonise moodustaja, ta võib olla ka see neutraalne alus joonise all ja ta võib olla ka see nähtamatu vahekiht läbi mille sa tegelikult seda kunsti hoopis vaatad. Ja ta võib olla see lääts, millega sa vaatad, et ta on nagu niivõrd mitmekülgne," märkisid kuraatorid.

Näitus jääb avatuks 24. juunini.