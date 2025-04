Galerii: Uue Kunsti Muuseumis avati klaasi- ja graafikanäitus "Läbirääkimised"

Näitus jätkab mõtteliselt ja vormiliselt 2024 ARS projektiruumis aset leidnud esimest ühisüritust "Kujuta".

Toimuvad läbirääkimised kahe esmapilgul erineva kunstiliigi vahel. Üks paistab läbi ja teine enamasti mitte. Oma teostega on klaasikunstnikud ja graafikud sellel näitusel mõnedel juhtudel ka üksteise aladele tunginud. Siin, nagu selgub, on olemas ka ühisosa: klaas ja graafika protsess ei allu alati autori tahtele või teeb seda ettearvamatul viisil. Teos kohtub oma autoriga esmakordselt, tulles ahjust, happevannist, trükipressi alt või mujalt, kus keemia ja füüsika on tihti inimesest suurem. Ka inimeste maailmas on mõistmise saavutamine küllaltki keerukas stiihia. Situatsioonid, millega kunstnik elus kokku puutub, on samuti sageli kontrollimatud. Kõik see kaos korrastub ja loksub oma piiridesse Uue Kunsti Muuseumi 1. korruse näitusesaalis.

Näitusel osalevad Sofi Aršas, Sirje Eelma, Maria Erikson, Riho Hütt, Anu Juurak, Erki Kannus, Merle Kannus, Malle Karik-Hallimäe, Kati Kerstna, Eve Koha, Kairi Orgusaar, Rait Prääts, Kerttu Rannik, Lembe Ruben, Maret Sarapu, Tiina Sarapu, Eili Soon, Helen Tago-Mullaste, Andres Tali, Mirjam Varik, Kai Kiudsoo-Värv, Vello Vinn.

Näituse kuraatorid on Merle Kannus ja Lembe Ruben, näituse kujundas Merle Kannus, graafilise disaini lõi Lembe Ruben ning valgustuse eest vastutas Kati Kerstna.

Näitus on avatud 24. juunini.