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Rakveres avati Eesti klaasikunstnike aastanäitus

Kunst
Eesti klaasikunstnike aastanäitus
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Kunst

Eesti klaasikunstnike aastanäitus Rakveres on inspireeritud Paabeli tornist ja see kajastab torni ehitamisel tekkinud piibellikku segadust.

26 Eesti klaasikunstniku taieseid saab näha Rakvere ordulinnuses. Aastanäituse teemaks "Paabelit" valides lähtus näituse kuraator Riho Hütt segadustest nii piibliloos kui ka tänapäeva elus.

"Ühiskonnas on ka selline moment, et on väga palju sellist, et ei tea, mis juhtub ja kuidas juhtub ning seda sinust mitte olenevat. Et natuke on seda teemat tänapäevast, aga algus ikka oli Piiblist," ütles Hütt.

Klaasikunstnik Caspar Sild uuris näituseks valmistumisel Paabeli torni ehitamislugu lähemalt ja selgus, et see ehitis oli tõenäoliselt tegelikult olemas. Tehtud oli tempel tellistest ja sellest lähtus kunstnik ka oma teose loomisel.

"Seal on niisugused väiksemad elemendid - kasutasin loomulikult klaasi -, hästi-hästi väiksed tellised. Osaliselt on seal näha lagunemist, osaliselt kasvamist või uue algust ning valguse mäng. Mis minu jaoks huvi pakkus, oli see, kuidas erinevad klaasid reageerivad erinevate valgustele ja kasutasin ultraviolettvalgust," sõnas Sild.

Hüti sõnul teeb 10. septembrini avatud näituse huvitavaks see, et kunstnikud on kasutanud väga erinevaid tehnikaid.

"Väga põnevad on need sulatuse asjad, nagu suhkrutööd, millest on õhkõrnad ja udupeened kausid. Siis on tehtud töid hariliku lehtklaasiga ning erinevaid proovimisi on ka," ütles Hütt.

Näituse helikujunduse on teinud Henri Hütt.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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