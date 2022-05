Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäitus toimub esimest korda Ida-Virumaal

Näitus "Värv – punane 2.0" on jätk üle-eelmisel aastal Tallinnas toimunud ekspositsioonile "Värv punane". Näituse kuraatori ja peakorraldaja Maarja Mäemetsa sõnul tahtis ta jätkata punast teemat, sest see pakub klaasikunstnikele parasjagu väljakutseid.

"Punane värv klaasikunstis on hästi intrigeeriv. Ta on üsna kapriisne värv klaasi tegemisel ja tundus üpris kõnekas töid niimoodi värviga ühendada," rääkis näituse peakorraldaja Maarja Mäemets.

Eesti klaasikunsti hinnatakse ka mujal maailmas. "Kui vaadata kasvõi rahvusvahelisel tasemel ainsat klaasikunstnike suuremat ajakirja New Glass Review, siis seal on Eesti kunstnikud olnud väga tihti esindatud. Olen isegi üks kord olnud. Saab öelda, et tase on kõrge. Ja kunstnikud osalevad palju rahvusvahelistel näitustel ka," teatas Mäemets.

Koroonaaeg tekitas segadust ka klaasikunstnikele, sest vaid veebi vahendusel taieste näitamine oli hädalahendus. "Ikkagi see, et lähed näituseruumi ja saad teiste kunstnikega ja näituste vaatajatega kokku, on kunstnikule väga oluline. See mõjutas minu arust kõige rohkem, et polnud võimalik reaalselt tulla kohapeale oma loomingut näitama," ütles ta lõpetuseks.

Näitusel osalevad kunstnikud: Aleksandra Ehrensvärd, Anna-Maria Vaino, Birgit Pählapuu, Eili Soon, Kai Kiudsoo-Värv, Kairi Orgusaar, Kati Kerstna, Kersti Vaks, Malle Karik-Hallimäe, Maret Sarapu, Merle Kannus, Piret Ellamaa, Piret Uibotalu, Rait Lõhmus, Riho Hütt, Tiia Põldmets, Tiina Sarapu, Sofi Aršas.

Klaasikunstnike aastanäitus on Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi valges saalis avatud 11. juunini.