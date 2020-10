Tiina Sarapu: klaas on väga kaasaegne materjal

Kunstikombinaadis ARS on avatud Eesti klaasikunstnike ühenduse aastanäituse nimega "Värv - PUNANE", kus on väljas 16 Eesti klaaskunsniku tööd.

Klaasikunstnike aastanäituse töödes on kasutatud punast klaasi ja punast valgust. Ka klaasskeletile toetuvad kopsud ja süda on mõistagi punased. Näituse peakorraldaja Maarja Mäemetsa sõnul on punane väga intrigeeriv ja kapriisne. "Tal on palju tähendusvarjundeid, lisaks on ta klaasimaailmas ka kõige kallim värv."

Näituse avamisel kuuluti välja ka tunnustatud klaasikunstniku preemia, millega pärjatakse viimase kahe aasta jooksul silma paistnud kunstnikku. Seekordseks laureaadiks osutus Tiina Sarapu, kes ainsana on pälvinud selle aunimetuse juba teist korda.

Sarapu sõnul on Eestis huvi klaasikunsti vastu olemas ning klaas kui materjal pakub võimalusi erinevateks kasutusviisideks. "Klaas on väga kaasaegne materjal, olemuselt jääv, aga temas on palju võimalusi, mida saaks mitmete teiste valdkondadega siduda," tõdes ta.

Mäemets rõhutas, et klaasi näeb palju ka tänavapildis ning seetõttu pole klaasikunst kindlasti ainult näitusesaalis vaatamiseks mõeldud. "Ei saa mainimata jätta, et ta on ka taaskasutatav, mis tänapäeval on kindlasti teema," tõdes ta.

Eesti klaasikunstnike aastanäitus jääb ARSi kunstilinnakus avatuks oktoobri lõpuni.