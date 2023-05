Birgit Pählapuu ja Piret Ellamaa osalevad rahvusvahelisel klaasibiennaalil Iirimaal

Euroopast, Põhja-Ameerikast, Kesk-Idast ja Aasiast pärit autorid valis osalema rahvusvaheline žürii ning igaüks neist on toonud kaasa oma kogemused klaasikunsti kureerimisest, praktiseerimisest ja sellega seotud haridustööst.

Birgit Pählapuu on biennaalile viinud oma hiljutise isikunäituse "Kärbeste mäss". Installatiivne ekspositsioon koosneb leekpõleti- ja neoontehnikas valminud tiivulistest. Kärbes tähistab autori jaoks mässu kõige ja kõigi vastu, kuid ka üleskutset teineteise mõistmiseks. "Kärbsed on tõusnud üles inimkonna kiuslikkuse vastu, nii et mäss on muutunud kahesuunaliseks. Samas sümboliseerib nende piimjas või läbipaistev toon rahu, kuigi ka valge värv võib alati muutuda," selgitas ta.

Pählapuu on õppinud klaasikunsti Eesti Kunstiakadeemias (BA, MA) ning täiendanud end Praha Kunstide, Arhitektuuri ja Disaini Akadeemias. Lisaks kunstnikukarjäärile on ta Okapi galerii üks asutajatest ja eestvedajatest.



Piret Ellamaa esineb biennaalil pâte de verre tehnikas sarjaga "Võõrkehad". Suhkrulaadse sulatustulemusega võõrkehadele kui sümbolitele on autori sõnul iseloomulik, et kui need on end kuskile sisse seadnud, siis on neist raske lahti saada. "Mõni võõrkeha võib olla väike ja elada märkamatult päriskehas, teist aga märgatakse ning üritatakse koos sellega edasi eksisteerida. On ka selliseid võõrkehi, mis hõivavad päriskeha nii intensiivselt, et ei saagi aru, kus üks lõppeb ja teine algab," mainis ta.

Ellamaa on õppinud kunstiõpetust Tallinna Pedagoogikaülikoolis (BA) ja klaasikunsti Eesti Kunstiakadeemias (MA) ning loomingulisele tööle lisaks tegutsenud nii keraamiku, klaasistuudio juhendaja kui klaasisulatustehnikate meistrina.



Iiri klaasibiennaal jääb Coach House galeriis Dublinis avatuks kuni 20. augustini igapäevaselt kell 10-17, sissepääs tasuta.