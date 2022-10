Galerii. Okapi Galerii osaleb seitsmendat korda Art Vilniusel

7.–9. oktoobril osaleb Okapi Galerii kunstimessil Art Vilnius. Galerii on messil osalenud järjepidevalt alates 2015. aastat ja esitleb seekord projekte, mis on seotud skulptuuri ja installatsiooniga.

Messil osalevad oma töödega Temuri Khvingija, Kaupo Kikkas, Aleksandra Ehrensvärd, Rait Prääts ja Birgit Pählapuu.

Temuri Khvingija kureeritud meediumiülene projekt "Homage to Kin-Dza-Dza / The Future Is Now" uurib kesk- ja ühiskondlikke teemasid pre-apokalüptilises maailmas. Esile tuuakse vajadus nii muuta meie eluviisi kui tegutseda planeedi ja iseenese päästmisega lähenevast hävingust. Projekti osaks olevad teosed kujutavad ühelt poolt post-apokalüptilise maailma karmi reaalsust, kus inimkonna jäänused võitlevad ellujäämise eest, ja teiselt poolt lootust, et parem maailm on võimalik taas üles ehitada.

Erinevaid meediumeid – muusika, fotograafia, skulptuur, installatsioon, liitreaalsus ja tehisintellekt – hõlmavate teoste eesmärk on nii vaatajat šokeerida kui inspireerida tegema muudatusi omaenese elus. Projekti loomises osalesid erineva taustaga autorid: fotokunstnik ja kuraator Temuri Khvingija ning performance- ja helikunstnik Erik Alalooga Eestist, AR/AI kunstnik ja leiutaja Gleb Divov Leedust ning tehnomuusik ja -helilooja Marsieli Somali Georgiast.

Kaupo Kikkase fotoprojekt "Icarus" küsib, et kui Homo Sapiensi asemel oleks domineerivaks liigiks Maal kujunenud neandertallased või Homo Erectus, kas nad oleksid jõudnud oma maailmas samasuguse absurdse punktini nagu meie praegu? Autor usub, et tõenäoliselt küll, eriti arvestades, et inimese loomus ei ole viimaste aastatuhandete jooksul oluliselt muutunud.

Aleksandra Ehrensvärdi osaleb kolme klaasskulptuuriseeriaga. "Tale Tellers" koosneb rahvajuttudest pärit antropomorfsetest loomadest, kes räägivad inimkeeli ja kannavad endas generatsioonide jooksul kogunenud tarkust. Igaüks neist on korraga oma räägitava loo kangelane, illustratsioon ja jutustaja – vaataja hooleks jääb see lugu ise kokku panna. "Elements" on inspireeritud looduse lõputust loomise ja hävitamise ringkäigust, kus rõhk on kontrastidel.

Rait Prääts esitleb samuti klaasskulptuure, mille lähtekohaks on looduslikult evolutsioneerunud maailma sisse tekkinud kiiresti arenev tehisintelligentne maailm ehk liitreaalsus. Enamus naudingutest ja osa kiusatustest kuuluvad ainult looduslikku maailma. Samas on looduslikul ja tehisintelligentselt maailmal palju kokkupuuteid, mida võiks nimetada liitreaalsuseks. Liitreaalsuses võib täheldada enneolematut arenguhüpet, mis on toonud kaasa palju positiivset, aga ka tõe- ja eetikakriisi, rahahimu, sõdu ja hübriidsõdu, purustusi, tühistamist, energia,- toorme- ja kiibikriisi.

Birgit Pählapuu esineb neoonklaasist ja fotomontaažist koosneva sarjaga "Minu vaikiv protest", mis sümboliseerib inimese sisemist mässumeelsust ja mõttejõu tugevus – see võib olla võimsam, kui kuhugi marssima minek, sest vähemalt autor ise tunneks end niiviisi kinni kiilununa. Inimesed protestivad erinevalt, mõni lähebki tänavale massi sekka, mõni teeb näljastreigi, mõni paneb endale käe külge, mõni keerab selja ja lahkub riigist, mõni riik läheb samal ajal mõne teise riigiga sõtta jne. Pählapuud inspireerivad julged inimesed ja kartmatud tüübid, kellega koos "rindele minna", ta vaatleb protestijaid ja seda, kui kaugele on nad valmis on õiguste ja vabaduse eest minema – tingimusel, et ei muututa vägivaldseks.

Art Vilnius, suurim ja vanim omataoline mess Ida- ja Põhja-Euroopas toimub LIEXPO näituse- ja kongressikeskuses Vilniuses 9. oktoobrini.