Okapi galerii avab projektinäituse piiriäärsetest konfliktidest

Reedel, 19. augustil kell 18 avab Okapi galerii projekti On the Edge Fest (tlk piiri peal, ääre peal), mis võtab luubi alla piiriäärsed konfliktid erinevates piirkondades, eriti seal, kus on toimunud sõjategevus või esineb muu aktuaalne sotsiaalne probleem.