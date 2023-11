Galerii: Viljandis avati Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäitus

Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäituse kuraator Merle Kannuse sõnul on ajad rasked ja kohati ka hirmutavad. Kui püüda mõnd traagilist või ohtliku olukorda lahti mõtestada, tekivadki legendid – nii sai näitus pealkirja.



"Mulle tundub ka, et praegusel ajal käib maailmas legendide võitlus, kust võitjana väljub see, kes jutustab usutavama loo," ütles Kannuse.

Klaasikunstnikud said aastanäitusele tõid luues üsna vabad käed, kuid kuna ajad on ärevad, võib Merle Kannuse sõnul näha ka poliitilise alatooniga kunsti. Näiteks Tiina Sarapuu töö kannab pealkirja "Mind ei hirmuta".

"Kui ongi see, et loed ajalehti ja vaatad uudiseid ja vahel hirmus hakkab, siis see töö on justkui vastupanu sellele emotsioonile, mis meile väljast üritab sisse tungida," selgitas Kannus.

"Ma ise panin oma töö pealkirjaks "Värav ja sild" ja see sild on üle valede jõe, kes püüavad oma jutustamisega ja valedega meid kuidagi oma kursile lükata. Oleks vaja, et keegi ehitaks silla üle selle jõe. Rait Prääts on oma töös kujutanud lausa kivistunud lahingut, mis on võib-olla kõige hirmsam ja jubedam legend ning võetud päris palju päris elust," ütles Kannus.

Aga näitusel on ka selliseid töid, mille juures seisatad näpp suus ega suuda mõista, kuidas see ometi tehtud on.

"Eili Soone töö pealkirjaga "Ekstra Kosmos ja torm teetassis" on minu jaoks üks hämmastavamaid või tehniliselt meisterlikumaid töid sellel näitusel. See räägib mälestustest nõukaaegsest lapsepõlvest, Kosmose pastast ja sellest, kuidas seda saab Ekstra küpsise peale panna," selgitas Kannus.

Aastanäitus on Kondase keskuses avatud 9. märtsini.