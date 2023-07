Reigi pastoraadi näitus seob kokku ajaloo ja klaasikunsti

Näitusesarja nimega "Genius Loci", mis eesti keeles tähendab kohavaimu, neljanda osa keskmes on kolm aastaarvu. Esiteks 1628 ehk aasta, millal Hiiumaale rajati Hüti klaasikoda, mis oli esimene klaasitööstus eesti alal. Teiseks 1928, millal ilmus eesti keeles Aino Kallase raamat "Reigi õpetaja", mis jutustas loo, kuidas kirikuõpetaja Lempeliuse naine põgenes koos oma uue armastatuga ja mõisteti selle eest surma. Kolmandaks aga 2023, mil Reigi pastoraadis on väljas 34 klaasikunstniku värsked tööd.

Praegust pastoraadimaja 17. sajandil veel polnud.

"See hoone on tegelikult valminud hiljem kui 1628. Me teame, et pastoraadihoone oli ilmselt täpselt sama koha peal ja me teame ka ürikutest, et mingil põhjusel on kirikuhärra Lempeliuselt nõutud klaasikaste. Millest siis tekkis mõte, et võiks olla selline fiktiivne keskkond. See on nagu suur Hüti klaasivabriku ladu ja kohe-kohe hakkab klaas minema Stockholmi poole või siis Tallinna poole või siis kuhu iganes seda omal ajal saadeti," rääkis "Genius Loci" üldkuraator Maret Kukkur.

Näituse kunstiosa kuraator Kalli Sein ütles, et klaasi kui materjali eripära on võimaluste rohkus.

"Seda ei ole võimalik täielikult taltsutada, kunagi täpselt ei tea, milliseid üllatusi see pakub ja see, et temaga on võimalik nii palju katsetada valguse, läbipaistvuse, värviga, kõigega. See on ääretult huvitav ja kunagi ei väsi ära," lausus näituse kunstiosa kuraator Kalli Sein.

Näitus on Reigi pastoraadis avatud 20. augustini.