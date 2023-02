Galerii. Maret Sarapu avas Draakoni galeriis isiknäituse "Vaba ja hoitud"

Läbi viie töö kaardistab autor argirituaale ja sümboleid, tegevusi ja lugusid, mis tagavad igapäevaelus mõttevärskuse, emotsionaalse heaolu ja turvatunde ning aitavad elu mõtestada, kriise ennetada ja argipäevas jõudu leida.

Näitusel on eksponeeritud installatsioonid ja objektid: loodusmotiividega seinapannood, nn mosaiik-nahad, nn klaasist hingetõmbed, ja jaapani aeda meenutavad liivakastid seinal ja ruumis. Näitust täiendab postkaardikomplekt, mis kutsub külastajat üles avastama oma argipäeva ja sisemaastikke loovkirjutamise ülesannete kaudu.

Näituse kuraatorid on Kaisa Maasik ja Berit Kaschan, näituse graafilise disaini autor on Pamela Sume. Näituse raames toimub Draakoni galeriis kolm temaatilist loovkirjutamise töötuba, mida juhendab Berit Kaschan. Eelregistreerimisega töötoad toimuvad kolmel järjestikusel teisipäeval – 13.02, 21.02. ja 28.02. kell 18.00–20.00.

Maret Sarapu (1978) on Tallinnas tegutsev kunstnik. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti eriala (BA, 2002, MA, 2005) ning täiendanud end erialastel kursustel ning residentuurides Eestis ja välismaal. Oma loomingus juhindub Sarapu argielust, kasutades loodusmotiive ja kordust. Viimasel ajal pöördub ta mõtte ja vormi otsingutes automaatkirjutamise ja teadvuse voo kuulamise poole. Tema eesmärk on vaimne heaolu, otsides koostööd mõistuse ja tunnete vahel.

Näitus jääb avatuks 4. märtsini.