Viimsi Artiumis on avatud klaasikunstnike ühenduse aastanäitus

Suuremõõtmelised teosed võtavad vaataja vastu juba aatriumis, kus näituse kujundaja Jaan Elken on need orgaaniliselt olemasolevasse ruumi sulandanud.

"Meil on klaasikunstis viimasel ajal üsna palju installatsioone tekkinud ja meie kuraator Sofi Aršas otsustaski, et tema tahab installatsioone näidata. Meil on galeriides ruumist puudu jäänud, siin saime aatriumi ja galerii ja saame panna välja üsna palju ja suurelt," rääkis klaasikunstnik, näituse kaaskujundaja Katri Kerstna.

Väljas on nii konkreetsesse paika sündinud teosed kui ka varasemat loomingut erinevate generatsioonide kunstnikelt. Kati Kerstna eksponeerib kaheosalist installatsiooni "Väärtused", mis on inspireeritud Eestis asuva Laelatu puisniidu ühe ruutmeetri taimedest.

"Kui mõne botaanikuga rääkida, siis seda Laelatu puisniitu nad teavad. On hästi huvitav Euroopas seletada, mis see on. Inimesed on tõesti üllatunud, et liigirikkuselt maailmas teisel kohal asuv ruutmeeter asub meil Lääne-Eestis," tutvustas Kerstna.

Galeriiruumis on kujundus ehitatud üles kontrastidele. "Klaas sünnib tulest ja temperatuurist ja tema külm oleks sisaldab seda kontrastset tuld, mis tema sees on. Tugevus ja haprus on hästi selles materjalis sees. Selles mõttes töötab kujundus kaasa, et tellingud, higine ärimaailm toetab habrast klaasikunsti," lausus Kerstna.

Klaasikunstnike aastanäitus on Viimsi Artiumis üleval aprillikuu lõpuni.