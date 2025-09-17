Galerii: Wiiralti preemia laureaadid on Vello Vinn ja Maria Erikson

Peapreemia pälvis laureaat Vello Vinn, kelle mänguline visuaalne keel tabab täpselt iga ajastu omapära. "Ta on graafika meediumis järjepidevalt uuenduslik ja meisterlik, aktuaalsete probleemiga suhestuv, jäädes truuks oma väljakujunenud vormikeelele. Graafikakeele tinglikkus ja Vello Vinna väikeses kõverpeegli nihkes maailm klapivad perfektselt kokku, et luua tähistussüsteem kaasaegse jälgimisühiskonna ehitusmaterjali käsitlemiseks esmapilgul "naiivsete" ja mänguliste inimloomalike ja -linnulike karakterite kaudu," sõnas žürii esinaine Liina Siib, Eesti Kunstiakadeemia graafikaprofessor.

Ergutuspreemia anti välja Maria Eriksonile, kelle mitmeosalises teoses "Autofiktsioonid" kohtuvad graafika ja skulptuuri tüvitekstid – vormide ja vastuvormide eksperimendid ning uurimistöö. "Erikson näitab ühelt poolt sügavaid ja täpseid teadmisi oma valdkonnast, teiselt poolt on tulemuseks visuaalset ja taktiilset kõnetav, esteetiliselt hõrk installatsioon," sõnas Siib.

Wiiralti preemia 2025 nominendid olid veel Helen Tago, Viktor Gurov ja Sirje Eelma.

Näitusel osalevad Aliisa Ahtiainen, Britta Benno, Annamaria Bereczki, Olga Dubrovskaja, Sirje Eelma, Maria Erikson, Aili Ermel, Viktor Gurov, Gudrun Heamägi, Inga Heamägi, Loit Jõekalda, Virge Jõekalda, Katrin Kaev, Kalli Kalde, Raul Keller, Kaija Kesa-Rebane, Lauri Koppel, Toomas Kuusing, Indrek Köster, Tarrvi Laamann, Maria Izabella Lehtsaar, Ove Maidla, Raul Meel, Aarne Mesikäpp, Urmas Muru, Triin Mänd, Enno Ootsing, Tauno Ostra, Elle May Palumäe, Helena Pass, Illimar Paul, Marilyn Piirsalu, Marten Prei, Mari Prekup, Mark Antonius Puhkan, Sandra Puusepp, Paul Rannik, Lembe Ruben, Inessa Saarits, Reti Saks, Jaanus Samma, Feliks Sarv, Ahti Sepsivart, Krista Simson, Anna-Liisa Sääsk, Helen Tago, Andres Tali, Liis Tedre, Evi Tihemets, Kadri Toom, Maria-Kristiina Ulas, Kelli Valk, Külliki Varvas, Vello Vinn ja Marje Üksine.

Tänavuse konkursi žürii koosseisu kuulusid esimees Liina Siib (Eesti Kunstiakadeemia), Lauri Koppel (Wiiralti preemia 2022 laureaat), Kadri Toom (Wiiralti preemia 2022 laureaat, Eesti Kunstnike Liit), Elnara Taidre (Eesti Kunstimuuseum), Elin Kard (Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakond), Loit Jõekalda (Eesti Vabagraafikute Ühendus), Viktor Gurov (Eesti Rahvusraamatukogu), Harry Liivrand (ekspert).

Eelmise. 2022. aastal välja antud Wiiralti preemia pälvisid Lauri Koppel ja Kadri Toom.