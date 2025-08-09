X!

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

Urmas Viik Bologna raamatumessil 2025. aastal
Urmas Viik Bologna raamatumessil 2025. aastal
13. augustil avatakse Pallase galeriis Urmas Viigi isikunäitus "Megalilled ja tribaalrebased", kus on esindatud kunstniku loomingule omased ruumis hõljuvad installatiivsed objektid, eritehnikates pseudodokumentaalsed jäädvustused, paisutatud formaadid ja miniatuurid.

Näituse inspiratsiooniallikaks on 19. sajandi botaanilised gravüürid ning keskaegsed fantaasiarohked reisikirjad.  

Graafika kui meediumi juurde alles käesoleval kümnendil naasnud kunstnik on digitaalsesse loomeprotsessi kaasanud elemente klassikalisest joonekultuurist.

Viigi omamütoloogilised tribaalrebased on kummalised figuurid, kes valgel paberipinnal põimivad looma ja inimese. Tegelaste poosid, pilgud ja sisepinged ärgitavad vaatajas rütme ja kihistusi ning provotseerivad eriilmelisi tõlgendusi looma.

Kunstnik on oma tegelaskujude kohta öelnud, et sarja nimi "Tribaalrebased" on sulam kahest sõnast - "tribaalne" ning "libarebased".

"Seeria mängib kujunditega sama lõbusalt ning vastutustundetult kui mõistetegagi. Kokku on segatud klanni-, hõimu- ja gängitunnused. Müütiline libarebane, muundumise suurvaim, jätab oma märgi tervele töödesarjale, hajutades piiri eksootilise ning argise, arhailise ning urbanistliku ja sensuaalse ning koomilise vahel. Tööde stilistika on väljatimmitult napp, piirdudes mustvalge ja oranžiga. Kuigi graafika ise ja selle loomise protsess on täisdigitaalne, kiikavad stiiliotsingud siiski pigem klassikalise joonekultuuri suunas, kasutades üksikuid raskesti märgatavaid mittemanuaalseid nihkeid. Tähelepanelik pilk märkab muidugi ka koomiksi mõjusid nii karakterite kui graafilise laadi osas. Koomiksile omane narratiivsus on siiski tagaplaanil, jättes peamise rõhuasetuse kujundidetailidele," selgitas Viik.

Urmas Viik (s 1961) on graafik, illustraator ning installatsioonikunstnik. Ta on töötanud professorina Eesti Kunstiakadeemias ja Tallinna Ülikoolis. Viik on osalenud näitustel ligi 30 riigis ning on pälvinud hulganisti tunnustusi: Valgetähe IV klassi teenetemärk, Kristjan Raua preemia, Kultuurkapitali aastapreemia, Vaala aastapreemia "Harpuun", Eduard Wiiralti kunstiauhind, Silver Lovie Award in Website: Best Individual Editorial Experience.  

"Megalillede ja tribaalrebaste" omanäoline maailm on galeriis Pallas avatud 13. septembrini.  

Toimetaja: Annika Remmel

