X!

Urmas Viik: teen praegu töid süüdimatult ja väiksema enesekriitilise meelega kui varem

Kunst
Foto: Siim Lõvi /ERR
Kunst

Kultuurisaade "OP" käis Muhu saarel külas Urmas ja Mari Viigil, kelle maakodu põles viis aastat tagasi maha. Praeguseks on hoone taastatud ning Viigid elavad ja töötavad just seal.

Urmas Viik ütles, et mahapõlenud maakodu puhul oli šokimoment väga lühike. "See oli siis, kui telefonikõne tuli, et maja on maha põlenud, peale seda oli tohutu energiapuhang ja entusiasm, me hakkasime kohe tegutsema ega kahetsenud midagi ning lükkasime põlenud rondid kõik kokku." meenutas ta ja lisas, et järgmine suvi oli juba maja katuse all. "Siin oli lugematu arv talguid."

"See põleng oli mõnes mõttes õnnistus, šokk ja õnnistus korraga, sest me poleks hakanud siin midagi parandama või kui ka oleks hakanud parandama, siis mitte nii totaalselt ehitanud," mainis Urmas Viik ja ütles, et praeguseks nad ongi oma töökodadega Kuivastusse kolinud. "Peale selle, et siin on palju ruumi, annab siin ka kõike ise korraldada, see on minimudel elust ja tööst korraga, kõik on algusest lõpuni võimalik siin valmis teha."

Kodusesse galeriisse on Urmas Viik pannud üles väga vähe töid. "Osadel seintel on illustratsioonid raamatutest, on ka uuema sarja töid, seega mul pole mingit printsiipi siin, kuna me siin ka mängime igasugu lauamänge, siis on päris lõbus, kui on pildid ka ümberringi seina peal," tõdes ta ja kinnitas, et tal oli päris pikk paus näitustega. "Ühel hetkel motivatsioon kadus ära, ei leidnud väga põhjust ja keskendusin raamatutele, paari viimase aasta jooksul on olnud tihedalt, praegu on kuhjunud neli-viis näitust üksteise otsa."

"Ma planeerin palju vähem kui ennemuiste, teen süüdimatult ja väiksema enesekriitilise meelega kui kunagi, eks siin on teatud ohud ka," mainis ta ja lisas, et sellele küsimusele ta enam ei mõtle, mis on graafika. "See on ammune minevik."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:58

Maalikunstnik Mara Ljutjuk: mind huvitab, mis toimub inimese sisekosmoses

18:56

Kumu tähistab 50 aasta möödumist revolutsioonilisest kunstisündmusest

18:54

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

18:53

PÖFF pühendab eraldi programmid Jessica Hausnerile ja Juozas Budraitisele

17:05

Urmas Viik: teen praegu töid süüdimatult ja väiksema enesekriitilise meelega kui varem

16:08

Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Räägi minuga" Jupiteris

16:03

Sinijärve raamatusoovitused: meie laste jaoks on Riismaa "Väsinud valguse teooria" ilmselt ajalooraamat

14:19

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo