Arhitektuurimuuseumi näitusel esitletakse muuseumist hoo saanud kunstnikke

Eesti Arhitektuurimuuseumis on avatud uus näitus "Fenomen Soolaladu. Tagasi tulevikku". Väljapanek tutvustab 1990. ja 2000. aastate noorte murranguliste kunstnike töid, kelle loomingule just toonased Soolalao näitused andsid uue suuna ja hingamise.

Vanast Soolalaost sai näitusepaik 30 aastat tagasi. Esimesed kümmekond aastat asusid seal nii Eesti Kunstimuuseumi kui ka Eesti Arhitektuurimuuseumi näitusepinnad. Kuraator Eha Komissarov on juubelinäitusele kutsunud võimsa kimbu Soolalao klassikuid.

"Oli tingimus: vali oma kunagine hitt, mis sulle tänaseni väga meeldib ja tee temast mingi versioon, mis peab kõnetama kaasaegset maailma. Ja kasuta siis kas oma õpilasi või sugulasi, keda tahes - peab olema dialoog kaasaegse kunstimaailma esindajaga," ütles Komissarov.

Näituse pilgupüüdja on kahtlemata Urmas Viigi installatsioon "Vahuprintsess", mis on omal kombel inkarnatsioon tema kõige esimesest Soolalaos eksponeeritud installatsioonist "Ruth hingab. Anna hingab", mis tänaseks on kahjuks hävinud.

"Selgus, et Viigil on kuus tütart ja ta tegi töö, mis näitas, kuidas ta siis positsioneerub selle suure naistekollektiivi keskel," sõnas kuraator.

Igast tütre kehast oli võetud vorm ja selle järgi tehtud uus papjemašee vorm.

"Kõik need vormid koos tüdruku maskiga lendasid lae all. See oli esimene täielikult lakke installeeritud töö üldse Eesti kunstis. Nüüd ma rääkisin: kuule Viik, et see töö on mul siiamaani hinge peal, Kas sa teeksid nüüd mingi repliigi samal teemal? Viik ütles tükk aega, et ta mõtleb, et see on väga keeruline. Siis tuligi väga rõõmustav teade, et Viik hakkab tegema uut perekonnaportreed," selgitas Komissarov

1990ndate aastate näitusepinnanappuses oli Soolaladu Tallinna kunstnikele tõeline õnnistus, mis aga tartlased kadedusest turri ajas. Nii pakkus Eha Komissarov kuraator Ants Juskele Soolalao alumise saali Tartu näituse jaoks. Juske tõi kohale tervet korrust täitva Ilmar Malini mälestusnäituse, millest tänaseks on alles vaid üks objekt.

"Tänaseni on Malin niisugune mõistatus, mis ikka aeg-ajalt nurga tagant esile kerkib, Malin, surrealism. Ja siis otsustasin, et ma teen omaaži Ilmar Malin ja Ants Juske," ütles Komissarov.

Soolalao fenomeni avavad kokku 15 kunstniku erinevates meediumides teosed. Juubelinäitus on avatud oktoobri alguseni.