Galerii: GÜ galeriis avati Evi Tihemetsa näitus "Mõtteliste maastike kooslus"

92-aastasena on Evi Tihemets jätkuvalt kohal ka oma tööde kaudu. See näitus on kohtumine tema vaatega – mõtestatud, kujunditiheda ja ajale vastupidava loojanägemusega. Valitud teosed ei taotle terviklikku ülevaadet, vaid pigem võimaldavad heita pilgu kunstniku sisemaailma erinevates ajapunktides – kus kord on looduslikud motiivid, kord abstraktne mõttemäng, kord vastanduste või vormi hapra tasakaalu otsing.

Evi Tihemets on töötanud kunstnikuna üle seitsme aastakümne. Tema pildikeel on välja kujunenud ajas – tasapisi, järjekindlalt ja kõrvalmüra vältides. Selle näituse tööd on valitud kunstniku enda ateljeest. Need ei püüa koondada tervet ülevaadet, vaid avavad väikese akna ühte loomingusse, mis pole kunagi pressinud end esiplaanile, aga on jäänud kohalolijaks.

Nii nagu autoril on olnud oma vaatenurk kunstile, on ka need tööd justkui erinevad vaated – mõnele mõttele, seisundile, kujundile. Mõned on vaiksed ja peaaegu varjus, teised selgemalt sõnastatud, teravad. Mitmed neist on loodud aastate eest, mõned on jäänud kõrvale, nüüd uuesti esile tõstetud. Vormilt vahelduvad maalilisus ja range struktuur, pehme joon ja kontrast.

Evi Tihemets (1932) lõpetas Eesti Kunstiintituudi 1958. aastal ja on töötanud vabakutselise kunstnikuna. Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Eesti Kunstnike Liidu auliige. Pälvinud tunnustust loomingu eest läbi mitme aastakümne, sealhulgas Kultuurkapitali aastapreemia 2007., Eduard Wiiralti kunstiauhind 2011., Kristjan Raua kunstipreemia 1992. ja 2013.aastal. Valgetähe IV klassi teenetemärk 2025.

Näitus jääb avatuks 28. juunini.