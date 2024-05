Võrumaal avati Evi Tihemetsa isikunäitus "Jalutuskäik iseendaga"

Võrumaal on kunstnik Evi Tihemetsa isikunäitus avatud esimest korda. Aastakümnete jooksul on Evi Tihemets kasutanud erinevaid tehnikaid: litograafiat, söövitust, pehmelakki, segatehnikat ning kollaaži. Tihemetsa töid iseloomustab see, et neid ei ole digitaalselt töödeldud.

"Tunnen neid graafikatehnikaid üsna hästi ja siis vastavalt ideele tuleb kasutada vastavat tehnikat. Siin on sihukesi töid, millel on alla kirjutatud litograafia pluss söövitus, nii et siin on kaks erinevat tehnikat kokku pandud ja see on erinevaid võimalusi andnud," selgitas kunstnik ise.

Juba varases loomeperioodist alates on Tihemetsa inspireerinud loodus, mis on olnud tema jaoks rahu allikas ning need motiivid läbivad kogu tema loomingut. Väljapanek annab vaatajale võimaluse käia koos kunstnikuga läbi tema pikk loometee.

"Me jalutamegi läbi tema elutee, läbi tema mõtiskluste siin galeriis ringi, sellepärast need valikud ongi hästi mitmekülgsed, et on must-valget graafikat, mis tegelikult ei ole sünge, ja mulle väga meeldib see, et ta juba kuuekümnendal aastal mõtiskles meie looduse ja selle kasutamise üle," rääkis näituse kuraator Jana Huul.

Näitus on avatud 7. juulini.