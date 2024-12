Aasta graafiku tiitli pälvis Evi Tihemets

Evi Tihemets alustas kunstnikuna ajal, mil ainsaks võimaluseks oli realism. Ta otsis juba 1960. aastatel oma teed ja abstraktset vormi. Tihemets oli üks meie esimesi värvigraafika trükkijaid. Järgnevail aastakümneil töötas ta vaheldumisi üldistavas, puhaste värvide geomeetrilises laadis ja siis kaldus jälle lüürilisse jutustavusse, tegi portreid eesti kultuuritegelastest ning maastikupilte.

Alates 1980 võttis temagi oma töödega osa meie ajaloo ümberkirjutamisest alates küüditamisele pühendatud seeriast "Memento" ning lõpetades oma perekonna "väikeste narratiivide" ehk fotokollaažide näitusega. Eriti ta suuremõõtmelised abstraktsed kollažid tõid jätkuvalt auhindu rahvusvahelistelt graafikanäitustelt.

21. sajandi teisel kümnendil jõudis Evi Tihemetsa loomingusse ootamatult valuline ekspressiivsus. Üldiselt on küpsete meistrite maailm aga nii rikas mõttekäikude ja väljendusvõimaluste poolest, et küsimus on ainult jõudmises ja tahtmises neid ellu viia. Viimaseid meie teenekal graafikul õnneks jätkub.

Aasta graafiku tiitli saaja valis sel aastal välja seitsmeliikmeline žürii koosseisus: Elnara Taidre, Maria Izabella Lehtsaar, Maria Erikson, Vano Allsalu, Kati Kerstna, Aleksander Metsamärt, Loit Jõekalda.