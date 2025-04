Kultuuri kodu | Värvide ema Evi Tihemets

Kui mõnel on antud ainult pimedus, vari ja äng, nii et peab ainult kahe käega peast hoidma, siis Evi Tihemetsal on kõik maailma värvid. Värvid tõi Evi Tihemets 60-ndatel uudisena ka graafikasse. "Võib-olla on see siis geenidega seotud. Ma lihtsalt olen niisugune optimistlik ja rõõmsameelne," lausus ta.

Tihemets näib kogu aeg heas tujus olevat, ja ka modellid tema piltidel naeratavad. Ja nii nagu Tihemetsa päralt on kõik värvid, on lood ka tema tehnikatega. Olgu selleks siis litograafia, pehme lakk, monumentaalsed suurvormid või illustratsioonid. Läbi 70-ndate realismi maandus ta 80-ndate abstraktsionismi.

Targemad inimesed ütlevad Tihemetsa töid vaadates, et siin on tegemist litopindade maksimaalse varjundirikkusega, aga lihtsamad inimesed rõõmustavad, et inglid on tal ikka väga konkreetsed. "Ma usun, et kunst võib küll muuta maailma optimistlikumaks ja paremaks," märkis ta.

