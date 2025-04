Kultuuri kodu | Kristjan Torop tõi rahvatantsu lavalt murule tagasi

See on tegelikult üks loll jutt, et eesti mees ei tantsi. Parimaks näiteks on Kristjan Torop, kes tantsis. Pani tantsima nii naised, mehed kui ka karud ja lõi tantse, mis liigutasid masse.

1969. aastal luuakse vabaõhumuuseumi juurde tantsukollektiiv Leigarid ning Torop astub selle etteotsa. Midagi ilusat ja ehedat pidi turistidele osaks saama ka peale Vana Tallinna ja Peipsi tindi.

"Sel ajal kui Torop tegutses, oli kõige nähtavam ikkagi lavaline rahvatants. Tema asus meile uuesti meelde tuletama, et see on talupoja endisaegne seltskonnatants. Kristjan Torop oli see, kes sai üsna kohe aru, et vabaõhumuuseumisse, taluarhitektuuri vahele muru peale ei sobi stiliseeritud ja ühtlustatud rahvatants. On vaja uurida, kuidas see talupoeg võis seal murul omal ajal päriselt tantsida," rääkis rahvatantsujuht Sille Kapper-Tiisler.

Nii asub Torop üles kirjutama rahvatantsu ja sünnib rahvatantsu oskussõnastik.

