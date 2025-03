Galerii: Kelli Valgu näitus adresseerib tänase maailma ärevust

Valgu tööd püüavad suunata vaataja lootusele, et ka kõige pimedamatele öödele järgneb alati päevavalgus. Iga päeva lõpp on uue algus. "Igaüks püüab muutunud maailmas oma kohta leida. Elu on teekond, mis ütleb: "Ära vaata tagasi, vaid ikka edasi!". Meil peaks olema eneses usk, et ka kõige raskematel hetkedel ei ole kõik kadunud. Väike palve või soov on sellele seemneks", avas Valk näitust.

Kelli Valk (sünd 1952) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika erialal. Ta on osalenud näitustel nii Eestis kui välismaal. Tema töid vabagraafikas ja ka raamatugraafika alal on ära märgitud auhindadega ning Valgu teosed kuuluvad mitmete rahvusvaheliste muuseumide kogudesse. Kelli Valk on olnud Eesti Entsüklopeediakirjastuse kunstiline toimetaja ning pikaaegne õppejõud Eesti Kunstiakadeemias. Valk on Eesti Vabagraafikute Ühenduse ja Eesti Kunstnike Liidu liige.