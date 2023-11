Galerii: Itaalia transavangard kohtub Kumus Eesti külma ekspressionismiga

Kumu uue näituse "Nende meeltes on lõputu universum" keskmes on Itaalia transavangard ja Eesti külm ekspressionism, mis peegeldab läbi maalikunsti kahe riigi vabadus- ja uuendusotsingut 1970. ja 1980. aastatel.

Näitus "Nende meeltes on lõputu universum" toob Itaalia erakogudest ja muuseumidest Eesti publiku ette ülevaate 1970. aastate lõpus Itaalias moodustunud transavangardi rühmituse loomingust, mis on asetatud kõrvuti 1980. aastate teises pooles Eesti kunstivälja uuendanud Raoul Kurvitza ja Urmas Muru teostega.

"Tol ajal polnud lääne ja ida vahel Euroopas mingit sidet, aga üldine mõtteviis oli sama. Asi polnud isegi stiilis, vaid pigem asjaolus, et mõlema riigi kunstnikud otsustasid olla vabad ja kasutada seda selleks, et leida, mida võtta kunagi tehtust ja mida teha ise," rääkis näituse kuraator Fabio Cavallucci.

Kui itaallased pöörasid vastandumist ja uuenduslikkust otsides pilgud oma kultuuriloo minevikku, siis Kurvitza ja Muru asutatud Rühm T tahtis varasemast justkui mitte hoolides rajada kunstis uusi mõtte- ja tegutsemisviise.

"Me olemegi sündinud mässajad. Varem polnud mässamiseks võimalust: mida sa mässad, kui kohe pannakse vangi, pole pointi, aga 1980ndate keskel, kui perestroika tuli, siis me tajusime vabanemist. Huligaanid nagu olime, hakkasime kohe testima, kui kaugele minna võib. Me läksime järsult järjest julgemaks," meenutas kunstnik Raoul Kurvitz.

Liialt palju raudse eesriide tagant noorte Eesti mässajateni ei jõudnud, aga mis jõudis, mõjutas kõvasti. Kurvitza sõnul inspireeris neid Itaalia transavangardile omane vabadus ja kehalisus. "See oli niivõrd rabav," tõdes ta.

Näitus "Nende meeltes on lõputu universum" on Kumu kunstimuuseumis suures saalis üleval 19. maini.