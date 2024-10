Pildid: Kumu aatriumis avati traditsiooniline Mehhiko surnutepäeva altar

Surnutepäeva tähistatakse traditsiooniliselt 1.-2. novembril. Pidustuste keskmes on altarite (ofrendas) püstitamine lahkunud lähedastele, kelle tervitamiseks ja austamiseks asetatakse altarile ohvriande. Igal altarile asetatud esemel on oma tähendus ja kindel roll, et kergendada esivanemate hingede teekonda surnute maailma. Altarid on kuni seitsmeastmelised: iga aste esindab etappi, mille lahkunu rahus puhkamiseks läbima peab.

Kumu kunstimuuseumi aatriumis asuv altar on pühendatud kunstnikele Diego Riverale ja Leonora Carringtonile, kelle teoseid Kumus hetkel näha saab. Samuti on altar pühendatud Frida Kahlole. Surnutealtari kujundaja on Olivia Rodríguez, projektijuhid Ana Falcón ja Maria Lota Lumiste.

Surnutepäeva altariga tähistab Kumu rahvusvahelise suurnäituse "Ajalugu ja müstika. Ladina-Ameerika kunst ja Euroopa" lõppemist, näitus jääb avatuks kuni 3. novembrini.