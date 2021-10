Galerii. Liisa Kruusmägi ja Maarja Mäemets avasid Hop galeriis ühisnäituse

Näitus toob esimest korda ühte ruumi kokku klaasikunstniku Maarja Mäemetsa ja maalikunstniku, illustraatori Liisa Kruusimägi loomingu. Näitusel kujutatu on inspireeritud veepõhjadest, loodusuurija David Attenborough' loodussarjadest ja isekogetust.

Liisa Kruusmägi 14 meetri pikkune veealusest maailmast, korallidest ja kaladest inspireeritud maal võtab enne alla terve galerii. Tasakaaluks seintel kujutatule täidab ruumi keskme Maarja Mäemetsa klaasobjektidest koosnev installatsioon. Korduv silinderjas vorm on inspireeritud korallide struktuurist, mis joonistub välja veeorganismide lähemal vaatlusel.

Liisa Kruusmägi on vabakutseline kunstnik, kes kasutab peamiselt maali ja joonistamise meediumit ja töötab illustraatorina. Liisa Kruusmägi on sündinud Tallinnas 1988 aastal. Ta õppis Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse astmes maali ja lõpetas joonistamise magistrantuuri 2013 aastal. Kruusmägi on täiendanud ennast Rhode Island Schools of Design, ja osalenud residentuuriprogrammides Vancouveris James Black Gallery's, AIRY's ja Yosugas Jaapanis, Kitokia Grafika risotrüki stuudios Leedus, Cassis kunstiresidentuuris Prantsusmaal ja Silva Linarte maalisümpoosiumil Lätis. Isikunäituseid on toimunud Portugalis, Rootsis, Kanadas, Jaapanis, USA's, Leedus, Lätis, Saksamaal, Soomes ja Eestis. Ta on osalenud grupinäitustel nimetatutele lisaks veel Londonis, Berliinis, Slovakkias, Itaalias ja Venemaal. Ta on kunstnike liidu liige aastast 2013.

Maarja Mäemets (s 1991) on vabakutseline kunstnik, vabasukelduja ja algaja joogi, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia klaasikunsti eriala (klaasikunst BA 2015, disain ja rakenduskunst MA 2018) ning täiendanud end kunstnikuna residentuuride ja meistriklasside käigus nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks on Mäemets läbinud kaheaastase klaasipuhuja assistendi kutseõppe (Olustvere teenindus- ja maamajanduskool 2019). Tema tegevusvaldkond hõlmab kohaspetsiifilist loomingut, klaasidisaini ja tööd kunstiõpetajana. Rahvusvahelistel näitustel osaleb kunstnik alates 2015. aastast. Oma eksperimentaalse vee alla uputatud teosega "Underwater love" pälvis Mäemets 2017. aastal peapreemia rahvusvahelisel üliõpilastööde klaasikunstikonkursil Bild-Werk Frauenau Student Prize. Klaasi eksponeerimisega veealustes keskkondades tegutseb kunstnik aktiivselt tänaseni.